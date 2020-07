12 land opplyser at de fremdeles ikke har koronasmitte

Mens koronasmitten fortsetter å øke flere steder i verden, oppgir noen land at de har sluppet unna viruset. Men er det sant?

Nord-Koreas diktator Kim Jong-un mener landets koronastrategi har vært en kjempesuksess og at de har bekjempet viruset uten at noen er blitt smittet. KCNA via KNS

Pandemien har spredt seg til 188 land. Men det finnes fortsatt noen hvite prikker på kartet.

Mens helsevesenet i flere land står i fare for å knele, har et knippe land tilsynelatende sluppet helt unna koronaviruset.

Ifølge nyhetskanalen Aljazeera har disse landene ingen rapporterte tilfeller av Covid-19:

Kiribati

Marshalløyene

Mikronesia

Nauru

Nord-Korea

Palau

Samoa

Salomonøyene

Tonga

Turkmenistan

Tuvalu

Vanuatu

Flere av dem er avsidesliggende stillehavsøyer med relativt få innbyggere. Eksperter USA Today har snakket med peker på at disse øylandene kan ha sluppet unna koronaviruset fordi asiatiske land gikk i lockdown og turismen stanset.

To merkbare unntak er de langt større nasjonene Nord-Korea og Turkmenistan. Kan vi stole på de to autoritære statene som sier de har unnsluppet pandemien?

Nord-Korea

Kim Jong-un uttalte i forrige uke at landets håndtering av pandemien har vært en «skinnende suksess», melder BBC. Diktatoren står fast ved at landet har bekjempet koronaviruset uten å ha fått et eneste påvist tilfelle.

Det fra før av lukkede landet var tidlig ute med å sette inn strenge tiltak. Allerede i januar stengte de grensene og stanset all handel og reiselivsvirksomhet. I tillegg skal 10.000 nordkoreanere ha blitt isolert.

Fødselsdagene til de to avdøde lederne Kim Il-sung og sønnen Kim Jong-il er de to viktigste merkedagene i Nord-Korea. I år ble feiringene avlyst for første gang på grunn av koronarestriksjonene. Cha Song Ho / AP

General Robert Adams, sjefen for USAs styrker i Sør-Korea, mener det ikke er sant at det ikke er korona i Nord-Korea.

– Den påstanden er umulig ut fra den informasjonen vi sitter på, sa han i et intervju med CNN. Generalen kunne ikke oppgi hvor mange smittede det er snakk om eller hvor informasjonen kom fra.

Vladimir Tikhoniv, professor i Korea-studier ved Universitetet i Oslo og en av Norges fremste eksperter på Nord-Korea, sa til Aftenposten i mars at det trolig er noen som er smittet av korona i landet, selv om regjeringen nekter for det.

Men det er umulig å vite hvor mange.

Turkmenistan

Også Turkmenistan og president Gurbanguly Berdymukhammedov står fast ved at de ikke har korona.

Men regjeringen, kjent som en av verdens mest autoritære, kritiseres fra flere hold for å fornekte og forsøke å skjule koronautbrudd i landet.

– Offisiell helsestatistikk fra Turkmenistan er notorisk upålitelig, sa Martin McKee, professor ved London School of Hygiene and Tropical Medicine som har studert det turkmenske helsesystemet, til BBC i april.

Han forklarte videre at det sentralasiatiske landet gjennom det siste tiåret har tilbakeholdt opplysninger om en rekke sykdommer.

Mens viruset spredte seg verden rundt i april, markerte Turkmenistan World Health Day med å holde en rekke store idrettsarrangementer. Her fra en masse-sykling i hovedstaden Asjkhabad der 3500 turkmenere deltok. Landet har fremdeles ikke innført regler om sosial distansering. Yuri Shkurin/turkmenistan.gov.tm

Myndighetene i den tidligere Sovjet-staten tok riktignok noen grep da pandemien spredte seg. De har redusert inn- og utflyvninger fra landet, delvis stengt grensene og oppfordret innbyggerne til å vaske hendene.

Men utover det har det vært lite informasjon om pandemien i landet. Det autoritære regimet styrer i stor grad hva som får komme ut i mediene, og helsepersonell får ikke lov til å uttale seg om situasjonen, melder Human Rights Watch.

Turkmenistans president Gurbanguly Berdymukhammedov. DAVID MDZINARISHVILI / X01222

«Ute av kontroll»

Helsearbeidere i Turkmenistan som likevel uttalte seg anonymt til RadioFreeEurope i slutten av juni, sier koronautbruddet i landet er «ute av kontroll» og at nye smittetilfeller blir registrert daglig i nesten alle landets regioner. Radiokanalen kunne ikke få disse opplysningene bekreftet fra offisielle hold.

I juni gikk også den amerikanske ambassaden i hovedstaden Asjkhabad ut med en advarsel om forholdene i landet. Her skriver de at selv om det ikke finnes offisielle rapporteringer om covid-19 i Turkmenistan, kjenner ambassaden til at lokale innbyggere har symptomer på viruset og at flere er blitt testet og satt i karantene i opp til 14 dager.

Turkmenske myndigheter skal ha reagert på utspillet fra den amerikanske ambassaden og avvist påstanden om koronasmitte, ifølge avisen the Indian Express.

Tirsdag denne uken reiste et spesialteam fra WHO til landet for å undersøke forholdene og bistå myndighetene med å utvikle en koronastrategi.

