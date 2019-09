I bartrær som vokser i fjellene i Afghanistan, kan bøndene finne en viktig ressurs. Konglene kan inneholde spiselige pinjekjerner, som ser nesten ut som nøtter.

12 dager før årets innhøsting skulle starte, mottok guvernøren i provinsen Nangarhar et brev fra de eldres råd i landsbyen Wazir Tangi. I brevet, som er blitt sett av nyhetsbyrået Reuters, varslet landsbyen at 200 arbeidere og barn ville bli rekruttert til å plukke pinjekjerner i fjellene.

Parwiz Parwiz, Reuters/NTB scanpix

Bøndene ville unngå å havne i kryssilden

Landsbyens ledere ville hindre at pinjekjerneplukkerne havnet i kryssilden mellom de afghanske sikkerhetsstyrkene og deres amerikanske allierte på den ene siden og opprørere, deriblant Den islamske staten, på den andre siden.

Landsbylederne henvendte seg også til IS for å be også dem om å la innhøstingen foregå i et område som partene har kjempet om kontrollen over.

Fakta: Krigen i Afghanistan Afghanistan har vært herjet av krig og konflikt i mer enn 40 år. Taliban-bevegelse, som tror på et styre basert på en konservativ tolkning av koranen, kom til makten i mesteparten av Afghanistan i 1996. Taliban lot Al-Qaida planlegge terrorangrepet mot USA i 2001 fra afghansk jord. USA svarte ved å hjelpe Nordalliansen med å styrte Taliban. Siden da har USA hatt soldater i Afghanistan og har vært involvert i en blodig krig med Taliban og andre opprørsgrupper. Forsøk på forhandlinger med Taliban brøt sammen tidligere i september. Det er valg i Afghanistan den 28. september.

Wali Sabawoon, AP/NTB scanpix

Plutselig var det ødeleggelse overalt

Likevel, onsdag denne uken, i timene like etter at de hadde avsluttet dagens innsanking og bålene var tent ved teltene, slo en amerikansk drone til.

– Vi satt rundt små bål og diskuterte sikkerheten i landsbyene våre, men plutselig forandret alt seg. Det var ødeleggelse overalt, sier Akram Sultan, en av de overlevende, til Reuters. Han gjemte seg bak et tre før han løp inn i skogen sammen med noen barn.

30 mennesker ble drept, mens 40 andre ble skadet i angrepet. I etterkant har billedbyråene sendt ut bilder fra sykehuset i Jalalabad, hovedstaden i Nangarhar-provinsen.

Det har også kommet bilder fra de mange begravelsene der hundrevis av sørgende følger ofrene for bombingen til graven.

PARWIZ, Reuters/NTB scanpix

USA sier de vil etterforske om sivile ble truffet

En talsmann for de amerikanske styrkene i Afghanistan bekreftet torsdag at droneangrepet ble utført av USA. Hensikten var å ødelegge tilholdsstedet til krigere fra IS.

Oberst Sonny Leggett sier brevet til guvernøren vil bli en del av etterforskningen.

– Vi har indikasjoner om at medlemmer av daesh (IS) var blant dem som ble truffet i angrepet, sier Leggett til Reuters. Men vi jobber med lokale myndigheter for å finne ut om det var noen sivile som ble truffet.

Guvernøren i Nangarhar, Shah Mahmood Miakhel, har ikke vært tilgjengelig for kommentar, ifølge Reuters.

PARWIZ, Reuters/NTB scanpix

Afghanske sikkerhetsstyrker og deres allierte drepte flest sivile

Over 30.000 sivile er blitt drept i krigføringen i Afghanistan siden 2001. Opprørerne, med Taliban og IS i spissen, har i nesten hele perioden drept brorparten av de sivile. Men i første halvår i år var det de afghanske sikkerhetsstyrkene og deres internasjonale allierte som drepte flest, ifølge en rapport fra FN.

717 ble drept av sikkerhetsstyrker som støtter myndighetene, 363 av dem i luftangrep, som nesten utelukkende blir utført av amerikanerne. 89 av dem som ble drept i luftangrep var barn.

Alexander Zemlianichenko, AP/NTB scanpix

Bombingene skulle tvinge frem forhandlinger

Antallet ofre for luftangrep økte med 39 prosent sammenlignet med første halvår året før. Forklaringen er at amerikanerne ville drepe flere Taliban-ledere «for å tvinge frem en politisk løsning».

USA har vært i forhandlinger med Taliban for å kunne trekke de fleste amerikanske soldatene ut av Afghanistan. President Donald Trump gikk så langt som å invitere Taliban-ledere til Camp David, men avlyste det hele etter at en amerikansk soldat og 11 andre ble drept i et terrorangrep i Kabul.

Forhandlingene med Taliban har havarert og terrorangrepene har økt i intensitet forut for det afghanske presidentvalget den 28. september.