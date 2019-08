– Tårene begynte og renne og det klødde veldig på leggen.

Slik husker Jonah (6) hvordan det var å være med på demonstrasjonen i Hongkong for to uker siden. Foreldrene hans hadde tatt ham ut i streik fra skolen for å delta i protestbevegelsen. Selv om familien forsøkte å holde seg langt unna politiet, var det ikke langt nok. Tåregassen bredte seg gjennom gatene og helt bort til seksåringen.

– Det er ikke sånn det skal være i et fritt samfunn. Vi føler oss ikke lenger trygge, og det er våre egne politistyrker og myndigheter vi er redde for, sier Katherine (40), moren til Jonah.

Men de deltok likevel i søndagens demonstrasjon i Victoria Park, sammen med flere hundre tusen andre mennesker, for å protestere.

Jan T. Espedal

– Dette begynte som en bevegelse i protest mot en utleveringsavtale til Kina. Nå er det blitt mye større. Det er ingen måte å stoppe oss på, sier Katherine.

Mannen hennes, Terence (41) er helt enig.

– Det er viktig at Jonah er med oss på dette. Han er veldig ung, men det er aldri for tidlig å lære om rettferdighet og frihet. Ved å delta på demonstrasjonene forstår han hva det betyr å være hongkonger, sier han.

Fakta: Demonstrasjonene i Hongkong I april la Hongkong-leder Carrie Lam frem et lovforslag som vil gjøre det mulig å utlevere mistenkte kriminelle til andre land, deriblant Kina. Forslaget utløste store demonstrasjoner i Hongkong. Mange var også sinte fordi ledere fra demonstrasjonene i 2014 ble dømt til fengsel. Demonstrasjonene fortsatte gjennom våren og toppet seg 16. juni, da anslagsvis to millioner mennesker deltok i protestene. Det bor rundt 7,5 millioner mennesker i Hongkong. Lovforslaget ble lagt på is, men demonstrantene krever at det blir trukket for godt og at myndighetene trekker tilbake en uttalelse om at protestbevegelsen består av «opprørere». Søndag gikk politiet svært brutalt til verks mot demonstranter. Flere tiltalls ble arrestert og en rekke demonstranter ble skadet. En kvinne ble truffet i øyet av en gummikule. Mandag og tirsdag måtte Hongkong-flyplassen stenges fordi demonstranter okkuperte avgangshallen. Demonstrantene opererer uten en klar ledelse. Mange mener at kampen står om Hongkong overlevelse som en kinesisk region med en unik grad av selvstyre, ytringsfrihet og demokrati.

1,7 millioner demonstranter

41-åringen tar på seg solbriller og en maske før vi fotograferer ham.

– Det er ikke noe jeg har lyst til, men jeg må ofte til Kina i forbindelse med jobben. Plutselig nekter de meg adgang fordi de har funnet et bilde av meg mens jeg protesterer. Så ille er det blitt, sier han.

Flere andre stilte opp i Victoria Park søndag sammen med barna sine. Parken ble raskt fylt opp av demonstranter, de fleste kledd i svart.

Minst 1,7 millioner mennesker deltok i demonstrasjonene, ifølge arrangørgruppen The Civil Human Rights Front.

Jan T. Espedal

Det bor 7,3 millioner mennesker i Hongkong. Med andre ord deltok nesten en fjerdedel av befolkningen i søndagens protestmarkering.

Jimmy Sham, en talsperson for gruppen, sier at tallet ville vært enda høyere dersom politiet ikke hadde forhindret folk fra å komme gjennom veisperringer og andre tiltak.

«Demokrati nå! Fritt Hongkong!»

På demonstrasjonen i Victoria Park gjallet lyden av kampropene mellom skyskraperne og skapte et ekko som kunne høres som en etterdønning flere sekunder etterpå:

«Demokrati nå! Fritt Hongkong!»

Fakta: Demonstrantenes fem krav 1. Lovforslaget om en utleveringsavtale av mistenkte kriminelle til Kina skal trekkes for godt. 2. Myndighetene skal slutte å bruke ordet «opprørere» om demonstrantene 3. Arresterte demonstranter skal løslates, og siktelsene mot dem skal forkastes. 4. En uavhengig kommisjon skal ettergå politiets voldsbruk. 5. Allmenn stemmerett skal innføres i Hongkong.

Jan T. Espedal

Da himmelen åpnet seg like etterpå og regnet begynte å hølje ned, slo demonstrantene opp paraplyene sine så de dannet et beskyttende teppe over folkehavet.

– Dette er bra – tåregassen fungerer ikke i regn, sa en spøkefull demonstrant mens vannet ramlet ned i strie strømmer over ansiktet hans.

Ny form for paraplybevegelse

Ansamlingen i Victoria Park var godkjent av myndighetene, men demonstrasjonen ble ulovlig så fort folk begynte å trekke ut i gatene etter noen timer.

Folkehavet trosset også stadige advarsler og trusler fra kinesiske myndigheter, som har gjort det klart at de har militære styrker utplassert rett ved grensen.

Jan T. Espedal

Katherine og Terence håper at den store folkemengden vil bidra til å overbevise Hongkongs leder, Carrie Lam, om å godta bevegelsens krav.

– Alt vi ber om, er rettferdighet og en slutt på politivolden. Og vi ønsker allmenn stemmerett. Dette er ikke radikale krav i et demokrati, sier Terence.

Jan T. Espedal

Dersom utviklingen skulle gå i gal retning, er ekteparet forberedt på å måtte ta en vanskelig avgjørelse:

– Vi har allerede snakket om å flytte. Vi vil at Jonah skal vokse opp i et fritt samfunn. Akkurat nå tenker vi på Australia. Der kan vi leve et normalt liv. I Hongkong akkurat nå er ikke det noe vi kan gjøre, sier Terence.

Kina: - Oppførsel som grenser til terrorisme

Helgens demonstrasjoner var i hovedsak svært fredelige. Men de siste ti ukene har de vært flere voldelige konfrontasjoner mellom politiet og demonstrantene.

Å få slutt på politivold er nå blant demonstrantene fremste krav.

Hongkong var en britisk koloni frem til 1997, da Kina overtok. Hongkong har en spesialstatus med et eget juridisk system og innbyggerne har langt flere rettigheter enn i fastlands-Kina.

Demonstrantene frykter nå at disse rettighetene er truet.

Kinesiske myndigheter sier demonstrasjonen er «oppførsel som grenser til terrorisme», melder BBC.

I lederartikkelen i den kinesiske avisen Folkets dagblad, styrt av kommunistpartiet, hevdes det at demonstrasjonen er kapret av «anti-kinesiske krefter».