Et ordtak sier at kaffe skal serveres «sort som synden og het som helvete». I mormonerkirken er kaffe i seg selv regnet som syndig.

Ryktene kokte riktig nok tidligere i år om at forbudet ville bli opphevet, men nå antyder den nye veiledningen til unge kirkemedlemmer at kirkens ledere neppe vil trekke tilbake kaffeforbudet.

Ny milkshake-smak?

En artikkel denne måneden i et tidsskrift for unge mormonere «oppklarer en del forhold som kan ha forvirret unge i dag».

Artikkelen påpeker at «ordet kaffe ikke alltid er med i navnet på kaffedrikker» og foreskriver to huskeregler for ungdommene før de prøver det de «tror er en ny milkshake-smak»:

Hvis du er i en kaffesjappe, må du regne med at det er kaffe i drikken. Kjøp aldri uten å spørre først om drikken inneholder kaffe. Drikker med navn som inneholder café, caffé, mocha, latte, espresso eller hva som helst som slutter på -ccino, er kaffe.

Fakta: Mormonerkirken Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, ofte kalt Mormonerkirken, er et amerikansk kirkesamfunn etablert i 1830. Kalles også iblant LDS-kirken, en forkortelse for Latter-day saints, eller Kirken av Siste Dagers hellige. Har 16 millioner medlemmer på verdensbasis og 67.000 misjonærer. Bevegelsen er blant annet kjent for at den tillot flerkoneri i tidsrommet 1852–1890. Noen medlemmer er kjent fra amerikansk politikk: Mitt Romney, Orrin Hatch, Jeff Flake og Harry Reid.

Musikalsuksess

Mormonkirken er nok best kjent i Norge gjennom sine pent konservativt kledde og ofte syklende misjonærer i alderen 18–25 år. I tillegg har suksessmusikalen Book of Mormon på Det Norske Teatret gitt oppmerksomhet til kirkesamfunnet. Etter forestillingene har misjonærene stått utenfor i Kristian IVs gate i Oslo sentrum og delt ut bøker til teatergjengerne.

Mitt Romneys cola

Mormonkirkens kaffeforbud ble drøftet under presidentvalgkampen i 2012. Mitt Romney, en fremtredende mormoner, ble nemlig sett da han drakk cola light mens han drev sin kampanje mot Barack Obama. Kirkeledere presiserte da at det er kaffe som er forbudt, ikke koffein.

Mormonerkirken forbyr kaffe, te, tobakk og brennevin. Begrunnelsen er at det er usunt og avhengighetsskapende.

Etter hvert som kaffekjedene er blitt mer vanlige i USA, har likevel stadig flere unge mormonere blitt vant til å gå på Starbucks og drikke iskaffedrikker, ifølge Patrick Mason. Han er mormoner, teolog og professor ved Utah State University.

– For tidligere generasjoner var det tabu å gå inn i en kafé, sier han til Associated Press.

Starbucks ved mormoner-høyborg

Starbucks har minst 20 kafeer i Utah, der drøyt halvparten av innbyggerne er mormonere. Nylig ble det kjent at kjeden neste vår åpner et lokale i Provo vegg i vegg ved Brigham Young University – en akademisk høyborg for mormonerkirken. Starbucks selger ikke bare kaffe og te, som kirkesamfunnet forbyr, men også varm sjokolade og forskjellige typer saft.