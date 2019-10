Onsdag ettermiddag bekreftet Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan at Tyrkia har startet den militære operasjonen mot kurdiske områder i Syria.

– En svært alvorlig situasjon. Kurderne sviktes nok en gang. Hvor står Norge? Når bryter regjeringen tausheten? SV krever en umiddelbar og kraftig protest fra regjeringen, uttalte SV-leder Audun Lysbakken på Twitter.

Erdogan sier målet med operasjonen er å fjerne det han omtaler som en «terrorkorridor» langs den sørlige tyrkiske grensen. Han sa at offensiven, kalt «Operation Peace Spring» (operasjon fredsvår) skal fjerne det Tyrkia mener er en trussel fra den kurdiske YPG-militsen og IS, og sørge for at syriske flyktninger kan vende tilbake til en «sikker sone» i områder.

Bør vurdere sanksjoner

Lysbakken sier til NTB at Norge bør vurdere sanksjoner mot Tyrkia for å sette en stopper angrepet på kurdere i Nord-Syria.

– Kurderne har vært spydspissen i kampen mot IS. Nå lukker Europa og Norge øynene samtidig som Erdogan starter offensiven mot kurderne. Vi krever en kraftig og umiddelbar protest fra regjeringen, sier Lysbakken.

Han mener det er en skam hvis norske myndigheter forblir tause nå som angrepene har startet.

– Norge må gå ut mot Erdogan nå og vurdere snarlige sanksjoner mot Tyrkia. Dette kan vi ikke godta fra vår alliert, sier Lysbakken.

Norge og Tyrkia er begge medlemmer i NATO.

Eriksen Søreie: Bekymret for situasjonen i Nord-Syria.

– Vi følger nøye med på utviklingen og har merket oss rapporter i mediene om at en tyrkisk militæroperasjon nå skal være i gang. Vi oppfordrer under alle omstendigheter Tyrkia til å vise tilbakeholdenhet og respektere internasjonal humanitær rett, sier Eriksen Søreide i en skriftlig uttalelse til NTB.

Hun legger til at det i dag er vanskelig å si hvordan situasjonen vil utvikle seg, og hva som eventuelt vil skje med IS-fangene, deriblant flere nordmenn, som sitter i al-Hol-leiren.

– Vi er svært bekymret for situasjonen for sivilbefolkningen i området, hvor flere hundre tusen allerede er internt fordrevne og bor i vertssamfunn eller leirer.

Stoltenberg: Viktig å unngå ytterligere destabilisering

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg er informert om Tyrkias offensiv i Syria, og sier det er viktig å unngå ytterligere destabilisering.

Stoltenberg diskuterte situasjonen i Syria da han onsdag møtte Italias statsminister Giuseppe Conte.

– Vår allierte Tyrkia ligger i første linje og har legitime bekymringer for sikkerheten. Landet har opplevd fryktelige terrorangrep. Det huser også millioner av flyktninger, sa Stoltenberg på en felles pressekonferanse etter møtet i Roma.

– NATO er informert om den pågående aksjonen. Det er viktig å unngå handlinger som fører til ytterligere destabilisering, økt spenning og nye lidelser. Jeg stoler på at Tyrkia vil vise tilbakeholdenhet og at deres handlinger er avmålt og proporsjonale, fortsatte han.

– Det er også viktig at de fremskrittene vi har gjort mot vår felles fiende IS ikke settes i fare. IS utgjør fortsatt en stor trussel i Midtøsten og Afrika og mot alle land.

Stortinget vil bli orientert

Rødts partileder Bjørnar Moxnes frykter at konsekvensene kan bli etnisk rensing av kurdere og en massiv styrking av ekstremistgruppen IS.

Han ber onsdag komitéleder Anniken Huitfeldt (Ap) om å innkalle til et hastemøte om saken i Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité.

– Flere tusen IS-krigere er fanget i området og kan komme seg fri ved en invasjon. Det er alvorlig for sikkerheten internasjonalt og i Norge, sier han til NTB.

Men ifølge Huitfeldt er det allerede lagt opp til en slik orientering.

– Moxnes har ikke tatt kontakt med meg, påpeker hun.

– Hadde han tatt kontakt, ville han fått beskjed om at det allerede er lagt opp til en orientering om denne saken.

– Svært alvorlig

Huitfeldt mener situasjonen i regionen er svært alvorlig. Hun viser til at kurderne bokstavelig talt har gått foran i kampen mot ekstremistgruppen IS.

Nå frykter hun at offensiven skal gi IS en anledning til å omgruppere.

– Tyrkias mål er mer stabilitet, men jeg frykter resultatet blir mer ustabilitet, sier hun.