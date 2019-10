Kina ber USA slutte å blande seg i Hongkongs politikk

Talsperson for Kinas utenriksdepartement Geng Shuang sier i en uttalelse onsdag at de blant annet tar avstand fra Representantenes hus' vedtak av «Hongkong Human Rights and Democracy Act».

Lovforslaget er et av to andre forslag som støtter demonstrasjonene i Hongkong som ble vedtatt i Representantenes hus tirsdag, skriver Reuters.

Forslagene krever blant annet at utenriksministeren hvert år sikrer at Hongkong beholder sin selvstyrerett og at eksport til Kina av produkter som kan brukes mot demonstranter, forbys.

Senatet må også vedta lovforslagene dersom de skal bli trådt i kraft.

Hongkong har hatt delvis selvstyre siden territoriet ble tilbakeført til Kina i 1997, etter prinsippet «ett land – to systemer».