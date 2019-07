Norskeid skip til Middelhavet for å redde migranter

Fartøyet går under navnet the Ocean Viking og er et 69 meter langt lasteskip med norsk flagg. Skipet ventes å ankomme det sentrale Middelhavet mot slutten av måneden, heter det i en uttalelse fra Leger Uten Grenser.

Skipet har et mannskap på 31 personer, er utstyrt med en medisinsk klinikk og fire høyhastighets redningsbåter. Ocean Viking har kapasitet til å frakte opptil 200 migranter.

Konfrontasjoner med Italia

De to humanitære organisasjonene lanserer sitt nye oppdrag i kjølvannet av gjentatte konfrontasjoner mellom Italias regjering og andre redningsorganisasjoner.

SOS Mediterranees forrige redningsskip Aquarius innstilte sine operasjoner i desember i fjor som følge av registreringsproblemer.

I juni utstedte Italias innenriksminister Matteo Salvini en ordre som innebærer at kapteiner, eiere og operatører kan ilegges bøter på opptil 50.000 euro, hvis redningsbåter entrer italiensk farvann uten tillatelse.

Tyske Carola Rackete, kaptein på redningsbåten Sea-Watch 3, ble i slutten av juni pågrepet da båten ankom den italienske øya Lampedusa med 40 migranter om bord.

Kallmyr bekymret

Tidligere denne måneden uttrykte justisminister Jøran Kallmyr (Frp) bekymring for at norske styresmakter kan få ansvaret hvis et skip med norsk flagg har migranter om bord.

– Jeg vil bare understreke at Norge ikke har noe ansvar for det skipet, og vi kommer heller ikke til å ta ansvar for de flyktningene som kommer om bord i det skipet, sa han til NRK.