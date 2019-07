Nord-Amerika holder nærmest pusten i påvente av at politiet gjennomsøker den canadiske utmarken i Manitoba-provinsen. Politiet er på jakt etter to tenåringsgutter. 19 år gamle Kam McLeod og 18-åringen Bryer Schmegelsky. De to tenåringene har vært på flukt siden den 15. juli, mistenkt for trippelmord, skriver The Guardian.

19- og 18-åringen er etterlyst for mordet på amerikanske Chynna Deese (24) og hennes australske kjæreste Lucas Fowler (23), som ble funnet skutt og drept på en øde motorvei den 15. juli 20 kilometer sør for naturparken Liard Hot Springs i Britiske Columbia, skriver danske Ekstra Bladet.

Reuters / NTB scanpix

Tre myrdet

Bildet over er en skjermdump fra overvåkingskamerat på bensinstasjonen i Fort Nelson. Bildet viser det unge paret Deese og Fowler som holder rundt hverandre mens de fyller bensin den 13. juli. Kjæresteparet er på en bilferie på vei mot den amerikanske delstaten Alaska. To dager senere ble likene deres funnet.

Politiet mener at paret ble skutt og drept enten 14. eller 15. juli.

19. juli finner politiet bilen til Schmegelsky og McLeod 50 kilometer sør for Dease Lake, vest i Canada. Dette er 470 kilometer unna åstedet. To kilometer unna den utbrente bilen finner politiet nok et lik. På dette tidspunktet trodde politiet at guttene var savnet, det var først senere de ble koblet til drapene.

Det tredje liket ble onsdag identifisert som Leonard Dyck. En 64 år gammel mann fra Vancouver, som underviste i botanikk ved The University of British Columbia, skriver den canadiske avisen The Star.

Politiet knytter Schmegelsky og McLeod til dette drapet også. De er mistenkt for uaktsomt drap på Dyck.

Royal Canadian Mounted Police (RCMP)

Jakten gjennom Canada

I etterlysningen ber politiet folk om å ringe det canadiske nødnummeret 911 om de skulle observere guttene. De ber publikum om å unngå konfrontasjon, da de to tenåringene anses som svært farlige.

21. juli, over 2100 kilometer unna, ble Schmegelsky og McLeod observert i en Toyota RAV4 fra 2011. 23. juli ble også denne bilen funnet utbrent, rundt 70 kilometer unna byen Gillam.

Denne byen er hele tre regioner vekk fra der hvor kjæresteparet ble funnet drept. Og enda lenger vekk fra byen guttene kommer fra, Port Alberni, hvor de startet sin reise den 12. juli.

Ifølge Schmegelskys bestemor, Carol Starkey, var tenåringsguttene opprinnelig på vei til en by ved navn Whitehorse i regionen Yukon. Der skulle de se etter arbeid. The Guardian skriver at hjembyen deres er preget av høy arbeidsledighet, utbredt kriminalitet og regnes for å være et av de verste stedene å bo i Canada.

Fakta: Tidslinje: Drapene i Canada 12 juli: Tenåringene Kam McLeod og Bryer Schmegelsky forlater hjembyen Port Alberni i Britiske Columbia. 15 juli: Kjæresteparet Lucas Fowler and Chynna Deese ble funnet skutt og drept sør for naturparken Liard Hot Springs i Britiske Columbia. 19. Juli: Bilen McLeod and Schmegelsky hadde kjørt fra hjembyen ble funnet utbrent ved Lake Dease. Omtrent 2 km unna ble liket av Leonard Dyck funnet. 21. Juli: Schmegelsky og McLeod ble observert i en Toyota RAV4 fra 2011. 23. Juli: Toyotaen blir funnet utbrent ved byen Gillam i regionen Manitoba. Det er i dette området politi nå søker etter guttene, som de tror er til fots i skogen. Kilde: The Guardian og Canada Radio

Royal Canadian Mounted Police (RCMP)

Søker i ødemarken

Det er iverksatt en stor leteaksjon for å finne de to tenåringene. Blant annet er det canadiske luftforsvaret hentet inn for å bidra i jakten.

Royal Canadian Mounted Police (RCMP)

Fredag opplyste politiet at de i løpet av helgen vil gjennomsøke to områder i provinsen Manitoba. Blant annet mistenker politiet at de to kan ha endret på utseende, for å komme seg ut av området.

– Vi utelukker heller ikke at har fått bistand til å forlate Gillam og Fox Lake, sa Julie Courchaine fra politiet.

Fortsatt mistenker politiet at de to tenåringene befinner seg i ødemarken i området rundt Gillam.

– Den siste observasjonen av de to er i området rundt Gillam, så vi opererer med at de er der nå. Hvis de vandrer rundt i ødemarken, så kunne de ikke ha valgte et verre tidspunkt, sa Courchaine.

Om sommeren er området dominert av store mengder fluer, mygg, svartbjørner og ulver. I en tweet skriver det Canadiske politiet at de har observert en isbjørn i skogområdet de gjennomsøker.

A polar bear was spotted during the search for the suspects earlier today – about 200km north of Gillam. Just some of the wildlife that can be found in northern Manitoba. pic.twitter.com/Z1hbbtOCxw — RCMP Manitoba (@rcmpmb) July 27, 2019

Nazisymboler

De seneste dagene har det kommet stadig mer informasjon om de to tenåringene i canadiske aviser.

Blant annet har avisen Globe and Mail avdekket at Schmegelsky og McLeod vært del av et spillsamfunn som bruker nazistiske og kommunistiske symboler. Avisen rapporterte også at Schmegelsky hadde sendt bilder av utstyr med nazisymboler til en venn og utvist et høyreekstremt synspunkt, skriver The Guardian.

Alan Schmegelsky, Bryers far, stilte onsdag opp til flere intervjuer. Da sa han at han trodde sønnen hans gjorde et «siste standpunkt».