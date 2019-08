Kinesiske myndigheter: Hongkong-demonstrasjoner er terrorisme

Det skjer samtidig som alle avganger og ankomster ved flyplassen i Hongkong er innstilt resten av mandagen som følge av demonstrasjoner i ankomsthallen, opplyser flyplassmyndighetene.

– Hongkongs radikale demonstranter har gjentatte ganger brukt ekstremt farlige redskap for å angripe politi. Det utgjør allerede en alvorlig form for kriminalitet, og viser også de første tegnene på terrorisme, sier talsmann Yang Guang ved den kinesiske regjeringens Hongkong-kontor.

– Dette er et hensynsløst overtramp mot Hongkongs lov og orden, sa han på en pressebrifing i Beijing mandag.

Regjeringen på fastlandet trapper dermed opp retorikken mot demokratiaktivistene i den tidligere britiske kolonien. I forrige uke sa Guang at «de som leker med ilden, også vil dø av den».

Bakgrunnen for de langvarige demonstrasjonene i Hongkong var i utgangspunktet et lovforslag som åpnet for at Hongkong kunne utlevere personer til rettsforfølgelse i Kina.

Lovforslaget ble til slutt trukket, som følge av flere uker med demonstrasjoner. Men demonstrasjonene har likevel fortsatt, med nye krav som at Hongkongs Beijing-utpekte leder Carrie Lam må gå av, at det må holdes demokratiske valg, at pågrepne fra tidligere demonstrasjoner må løslates, og om at politiet må granske bruk av makt mot demonstranter.

Den tidligere britiske kolonien Hongkong har hatt delvis selvstyre siden territoriet ble tilbakeført til Kina i 1997, etter prinsippet «ett land – to systemer». Det innebærer at Hongkong har sitt eget rettsvesen og lovgivende forsamling, samt større presse- og ytringsfrihet og i større grad en åpen markedsøkonomi. Samtidig har kinesiske myndigheter i Beijing vetorett når det kommer til endringer i det politiske systemet.

