Hiv-relaterte dødsfall ned 33 prosent siden 2010

I 2010 døde nemlig 1,2 millioner mennesker av aids-relaterte årsaker. Tallet går stadig ned, og bare mellom 2017 og 2018 var det en nedgang på 30.000 dødsfall – fra 800.000 til 770.000.

Om lag 37,9 millioner mennesker lever i dag med hiv. Av disse har 23,3 millioner tilgang til antiretrovirale medisiner, som holder viruset i sjakk så den smittede ikke utvikler aids. Det er rekordmange.

FN advarer imidlertid om at den globale innsatsen for å utrydde sykdommen er i ferd med å gå i stå på grunn av manglende finansiering. I 2018 ble 19 milliarder dollar, om lag 162,1 milliarder norske kroner, samlet inn for å bekjempe sykdommen. Det er mer enn sju milliarder unna de 26,2 milliarder dollarene (223,54 milliarder norske kroner) som det anslås å være behov for innen 2020.

Opp i Øst-Europa

Rapporten peker også på flere svakheter i det globale sikkerhetsnettet mot aids.

For selv om aids-relaterte dødsfall stadig går ned i Afrika, som er det kontinentet som er hardest rammet, har antall dødsfall det siste tiåret økt med 5 prosent i Øst-Europa og 9 prosent i Midtøsten og Nord-Afrika.

På årsbasis har de samme områdene sett en økning i antall nye hiv-infeksjoner på henholdsvis 29 og 10 prosent.

– Vi trenger desperat et tydeligere politisk lederskap for å få slutt på aids, sier Gunilla Carlsson, som er administrerende direktør for UNAIDS.

Hun legger til at det er mulig å få slutt på sykdommen om man «fokuserer på mennesker, og ikke sykdommer» og har et «menneskerettsbasert» syn på hvordan man best kan nå de som rammes hardest av hiv og aids.

Etter flere tiår med forskning har man fortsatt ikke klart å finne en kur eller vaksine for hiv, som har rammet nesten 80 millioner mennesker og tatt livet av mer enn 35 millioner siden starten på 80-tallet.

Utsatte grupper

Ifølge FN står spesielt utsatte grupper for mer enn halvparten av hiv-infeksjonene på verdensbasis. Innunder disse gruppene faller sprøytenarkomane, homofile menn, transpersoner, prostituerte og fengselsinnsatte.

Til tross for at de er spesielt utsatte, har under 50 prosent av gruppene tilgang på hiv-preventive tiltak i over halvparten av landene de lever i.

En annen sårbar gruppe er barn, med mer enn 160.000 nye hiv-infeksjoner i 2018. Det er 41 prosent lavere enn i 2010, men langt unna målet landene selv har satt seg om maksimalt 40.000 nye tilfeller årlig på verdensbasis innen 2018.

Det er også store forskjeller mellom unge kvinner og unge menn når det kommer til smitterate. Sannsynligheten for å bli hiv-infisert er hele 60 prosent høyere for unge kvinner.