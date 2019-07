Ikke før er situasjonen med redningsskipet Sea Watch 3 avklart og kaptein Carola Rackete satt fri fra husarrest i Italia før nye konflikter er i emning.

Redningsskipet Alan Kurdi befinner seg i internasjonalt farvann på vei mot øya Lampedusa med 63 migranter om bord. Fartøyet tilhører den tyske organisasjonen Sea Eye.

Skipet Alex, som tilhører en italiensk organisasjon og har 54 om bord, ligger allerede i nærheten av Lampedusa. Heller ikke de får gå til kai.

De berget 54 mennesker torsdag. 13 av dem har fått komme i land av medisinske årsaker, ifølge NTB.

Tyskland vil ta imot

Tysklands innenriksminister Horst Seehofer (fra det kristeligdemokratiske partiet CSU) sier at Tyskland kan ta imot en del av migrantene fra begge skipene.

Den italienske innenriksministeren Matteo Salvini (fra ytre høyre-partiet Lega) har erklært at skipene ikke får komme til havn i Italia selv om menneskene om bord på forhånd loves opphold i andre land.

Matteo Guidelli/AP/NTB scanpix

Fikk medhold i italiensk rett

Salvini har stengt havnene for redningsskip, slik også Malta har gjort. Avgjørelsen er sterkt kritisert av FN. Salvini hevder at de frivillige organisasjonene som driver redningsarbeidet samarbeider med menneskesmuglere.

– Salvinis politikk strider mot menneskerettighetene, sier Rackete til Der Spiegel i sitt første intervju etter at hun ble satt fri.

Kapteinen ble satt i husarrest etter å ha lagt ulovlig til land. Men dommeren ga henne medhold i at hun gjorde sin plikt for å redde liv.

– Carola Rackete reddet livene våre. Uten henne ville vi alle vært døde, sier Fréderic Samassi (24) fra Elfenbenskysten til Der Spiegel.

Han forlot hjemlandet i 2016 og har siden stort sett sittet innesperret i Libya. Flyktninger i Libya er blitt utsatt for grusomheter og situasjonen er uforutsigbar.

Fakta: Farlig flukt over Middelhavet Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) har registrert over 17.900 mennesker som døde eller savnet i Middelhavet fra 2014 til 2018. Levningene etter nesten to tredjedeler av dem er aldri funnet. Tallet er ifølge IOM et lavt anslag. Siden starten av 2019 har 1940 mennesker nådd frem til Italia fra Nord-Afrika. Nærmere 350 har omkommet underveis. Det gir en dødsrate på over 15 prosent. Kilder: NTB og The Guardian

Rackete er overrasket over hvordan hun ble utpekt av Salvini og hvor sterkt og personlig trykket var. Men hun er også skuffet over sin egen tyske regjering, og over å ha blitt overlatt til seg selv. – Mitt inntrykk var at ingen, hverken nasjonalt eller internasjonalt, egentlig ville hjelpe.

Hun mener at Europa sammen må finne en løsning for å ta imot menneskene som reddes fra å drukne.

– Torturert, solgt, levd som slaver

Rackete beskriver hvor vanskelige de 17 dagene i limbo var. Skipet er utrustet for nødssituasjoner i inntil tre dager, ikke for å huse flere titalls mennesker i over to uker. – Den medisinske og hygieniske situasjonen ble verre dag for dag. Mange av passasjerene var blitt torturert, solgt, hadde levd som slaver eller har opplevd seksuell vold, sier hun.

Rackete forklarer at da oppdraget startet, bestemte teamet om bord hvor grensen gikk. – Vi diskuterte når vi bare måtte legge til i en trygg havn. Da den røde linjen ble krysset, la vi til kai, sier Rackete.

Med i avgjørelsen var blant annet at en av passasjerene kan ha hatt tuberkulose, at mange var syke uten at diagnose kunne bli stilt og at nesten alle trengte psykologisk hjelp. – Når folk blir sittende fast under slike forhold i to uker, blir situasjonen eksplosiv, forklarer hun.

Sosiale medier/Sea-eye/REUTERS/NTB scanpix

Støttet hjemmefra

Da Carola Rackete satt i husarrest, ble hun støttet av både den tyske utenriksministeren og presidenten.

Den profilerte satirikeren Jan Böhmermann samlet også inn over ti millioner kroner til hennes forsvar. I en fersk meningsmåling svarer 73 prosent av de spurte tyskerne at å redde flyktninger i havsnød ikke hører hjemme i rettsvesenet.

Advokaten til Carola Rackete forbereder nå søksmål mot Salvini for oppfordring til lovbrudd og ærekrenkelse etter talløse utskjellinger der han blant annet kalte Rackete en kriminell og rik, bortskjemt kommunist, skriver Die Welt.