USA har ikke hatt en permanent forsvarsminister siden Jim Mattis gikk av i desember i fjor. I denne perioden har Trump-administrasjonen trappet opp konflikten med Iran og økt et militært nærvær ved Persiabukta.

Det har vært rettet oppmerksomhet om USAs nye fredsplan for Midtøsten, som Trumps svigersønn Jared Kushner står bak, men som er møtt med dyp skepsis både blant eksperter og hos palestinerne.

Tirsdag ble det klart at mannen som har fungert som forsvarsminister siden 1. januar, går av.

Patrick Shanahan begrunner avgangen med hensynet til familien og det han beskriver som en vanskelig familiehistorie.

Fakta: Trumps skiftende politiske apparat En rekke ledende rådgivere, regjeringsmedlemmer og ansatte i apparatet rundt president Donald Trump har sluttet eller fått sparken siden innsettelsen 20. januar 2017. * Patrick Shanahan, fungerende forsvarsminister. Ute etter seks måneder. * Sarah Sanders, kommunikasjonssjef. Ute etter ett år og elleve måneder. * Jim Mattis, forsvarsminister. Ute etter ett år og elleve måneder. * Ryan Zinke, innenriksminister. Ute etter ett år og ti måneder. * John Kelly, stabssjef i Det hvite hus. Ute etter ett år og fem måneder. * Jeff Sessions, USAs justisminister. Ute etter ett år og ni måneder. * Nikki Haley, USAs FN-ambassadør. Ute etter knappe to år når hun går av ved årsskiftet. * Scott Pruitt, sjef for det amerikanske miljøverndirektoratet EPA. Ute etter ett år og fem måneder. * Tom Bossert, Trumps øverste rådgiver for nasjonal sikkerhet. Ute etter ett år og tre måneder. * David Shulkin, minister for saker angående krigsveteraner. Ute etter ett år og én måned. * H.R. McMaster, nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter ett år og én måned. * John Dowd, Trumps personlige advokat. Ute etter ni måneder. * Rex Tillerson, utenriksminister. Ute etter ett år og to måneder. * John McEntee, Trumps personlige assistent og rådgiver. Ute etter ett år og to måneder. * Gary Cohn, øverste økonomiske rådgiver og direktør for USAs nasjonale økonomiske råd (NEC). Ute etter knappe ett år og to måneder. * Hope Hicks, Trumps fjerde kommunikasjonssjef. Ute etter seks måneder. Hun var direktør for strategisk kommunikasjon i åtte måneder før det. * David Sorensen, taleskriver. Ute etter knappe ti måneder. * Rob Porter, stabssekretær. Ute etter ett år. * Tom Price, helseminister. Ute etter åtte måneder. * Stephen K. Bannon, sjefstrateg. Ute etter snaut syv måneder. * Sebastian Gorka, sikkerhetsrådgiver. Ute etter syv måneder. * Michael Short, assisterende pressetalsmann. Ute etter seks måneder. * Anthony Scaramucci, kommunikasjonsdirektør. Virket i halvannen uke. * Reince Priebus, stabssjef. Ute etter seks måneder. * Sean Spicer, pressesekretær og kommunikasjonsdirektør. Ute etter seks måneder. * Mark Corallo, talsperson for det juridiske teamet som representerer Trump i Russland-etterforskningen. Ute et halvt år etter innsettelsen. * Walter Shaub, leder for regjeringens etiske råd. Ute etter seks måneder. * K.T. McFarland, assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter fire måneder. * Mike Dubke, kommunikasjonsdirektør. Ute etter tre måneder. * James Comey, FBI-sjef, ute etter drøye tre måneder. Ble ansatt av tidligere president Barack Obama i 2013. * Katie Walsh, visestabssjef. Ute etter to måneder. * Michael T. Flynn, nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter tre uker. * Sally Yates, fungerende justisminister. Ute etter ti dager. (Kilde: New York Times, AP, DPA)

– Smertefull fortid

– Det er uheldig at en vond og dypt personlig familiesituasjon fra langt tilbake blir virvlet opp og fremstilt på en ufullstendig og derfor villedende måte i forbindelse med denne prosessen, skriver Shanahan i en uttalelse tirsdag.

Han frykter at en nominasjonsprosess i Kongressen vil tvinge hans tre barn til å gjenopplive et traumatisk kapittel i familiens historie og åpne gamle sår som familien har brukt flere år på å lege.

– I siste instans er det viktigste for meg at de er trygge og har det bra, skriver Shanahan uten å utbrodere hva saken handler om.

Ifølge The Washington Post ble Shanahans sønn pågrepet som 17-åring etter å ha slått sin mor i ansiktet med en baseballkølle i 2011.

Både Washington Post og The New York Times viser til en voldelig episode mellom Shanahan og ekskona i 2010. Ifølge Shanahans talsperson var det kona som startet krangelen. Hun skal ha blitt arrestert for forholdet, men saken ble ikke tatt videre. Hun skal senere ha mistet omsorgsretten for parets yngste barn.

Shanahan uttalte i et intervju i The Washington Post at «vanskelige ting kan skje med gode familier».

Foto: Andrew Harnik (AP / NTB scanpix

Skryter av etterfølger

Shanahan blir nå erstattet av Mark Esper, som blir nominert til fast forsvarsminister. Esper kommer fra stillingen som øverste sivile sjef for hæren i forsvarsdepartementet. Ifølge Trump vil Esper gjøre en «fantastisk jobb».

Fakta: Mark Esper Tidligere offiser.

Deltok i krigen mot Irak i 1990–1991 etter Iraks invasjon i Kuwait.

Før han ble ansatt i Pentagon, arbeidet han for våpenprodusenten Raytheon.

Trump kom med nyheten om Shanahans avgang på Twitter, få timer før han offisielt skulle kunngjøre at han stiller til gjenvalg som president.

Da Mattis trakk seg i desember, hadde Trump nettopp besluttet å trekke amerikanske soldater ut av Syria, noe som førte til konflikter innad i administrasjonen.

I sitt avskjedsbrev viste Mattis til at han og Trump er politisk uenige. Han understreket også at USA må ha et godt forhold til sine allierte for å demme opp for russisk og kinesisk innflytelse.

Sender flere soldater

De siste dagene har Pentagon varslet at det skal sendes ytterligere 1000 amerikanske soldater til Midtøsten. Samtidig har tjenestemenn uttalt at USA er villig til å gå til krig for å hindre Iran i å skaffe seg atomvåpen – et mål som Iran hele tiden har insistert på at det ikke har, og som atomavtalen, som USA har trukket seg fra, skulle gjøre til en umulighet.