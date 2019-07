Robert Carlin leser nordkoreanske aviser uhyre nøye.

Han ser etter hva som står der. Han vurderer nøye når artikler er publisert, og ikke minst ser han grundig etter hva som ikke nevnes.

Allerede tidlig i mai, før USAs president Donald Trump plutselig inviterte til et minitoppmøte, var det tegn til at ledelsen i Pyongyang hadde bestemt seg for å gjenoppta diplomatiet med USA, påpeker Carlin overfor Aftenposten.

Tror kritikere tar feil

Han lanserer derfor et annet syn enn det som har vært rådende de siste dagene. Han er uenig med de mange som kritiserte det 50 minutter lange møtet mellom Trump og Kim. Kritikerne mener dette ikke hadde noen annen funksjon enn som et PR-stunt. Carlin tror de tar feil.

Carlin er Nord-Korea-ekspert tilknyttet Stanford-universitetet i California. Han har fulgt med på utviklingen i landet siden 1970- og 80-tallet, da han var analytiker i CIA. Senere deltok han i det meste av amerikanske myndigheters samtaler med nordkoreanerne på 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet.

Rod Searcey

Diskret, men hard debatt

Siden i mai har det ifølge Carlin bølget en hard debatt i subtile former i nordkoreansk presse. Striden har særlig pågått i den store partiavisen Rodong Sinmun, som kommer ut i hovedstaden Pyongyang.

Ett av eksemplene på konflikten fant analytikeren i avisen 12. juni. På årsdagen for fjorårets store toppmøte mellom Kim og Trump i Singapore var det historiske møtet ikke nevnt. Derimot brakte avisen en større anlagt artikkel som angrep diplomati og økonomiske reformer.

– Krig kan ikke forhindres av diplomati og tigging, men bare gjennom kraftfull fysisk styrke. En økonomi som er avhengig av et annet lands teknologi og penger, er utrygg og kan ikke beskytte hverken levebrødet eller verdigheten for innbyggerne, het det blant annet.

KCNA/Reuters/NTB scanpix

Lovpriser samtidig Kim

Carlin mener denne artikkelen – og flere andre de siste ukene – kunne tolkes både som angrep på Singapore-toppmøtet og kinesisk press mot Nord-Korea.

Kritikken er på nordkoreansk vis pakket inn i overstrømmende ros av landets leder. Kim er en «respektert og elsket kamerat» med «uendelig ydmyk og ærlig» makt som på «prinsipielt vis» beskytter «statens verdighet».

De interne kritikerne vil ifølge Carlin legge mindre vekt på diplomati, og heller vende tilbake til en tid da en sterk militærmakt var høyere prioritert enn bedre økonomi for folket.

De som forsvarer Kims linje, har gjort dette enda mer diskret og indirekte, blant annet gjennom artikler som roser tidligere nordkoreanske diplomatiske triumfer.

– Overtak for dem som støtter diplomati

Debatten har gått i forkant av to sentrale hendelser i nordkoreansk diplomati. Torsdag 20. juni ble Xi Jinping møtt av 10.000 på flyplassen da han besøkte Nord-Korea for første gang. Bare ti dager senere møtte Trump Kim, og med noen steg over grensen ble han den første amerikanske president som besøkte Nord-Korea.

Grensemøtet ble møtt med sterk skepsis fra kommentatorer og analytikere i internasjonal presse. De påpekte at det hele var sterkt på PR, men svakt på resultater. Carlin er ikke enig, påpeker han i en e-post til Aftenposten.

– De leser situasjonen feil, de misforstår de siste 25 årene med historie, og de sitter fast i et todimensjonalt syn på diplomati, mener han.

Carlin viser til den nordkoreanske avisdebatten i forkant og antar at de i det nordkoreanske ledersjiktet som støtter diplomati, nå har fått overtaket. Likevel er han langt fra sikker på at samtaler fremover vil føre til suksess. Et møte i Vietnam i vinter ble en fiasko.

– Begge sider må vise at de har lært leksen hvis prosessen skal gå fremover, mener Carlin.