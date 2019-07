New Zealand: Nabo innrømmer å ha kjørt over statsministerens katt

Ardern holdt i oktober 2017 sin åpningstale i nasjonalforsamlingen, som New Zealands nye statsminister, da hennes katt Paddles lå døende bak et gjerde på en nabos eiendom i Auckland-forstaden Point Chevalier. Paddles hadde da allerede blitt berømt, med sin egen Twitter-konto, som landets førstekatt. Kattens dødsfall førte til overskrifter verden rundt.

Det ble slått fast at katten var blitt truffet av en bil nær Arderns bolig og deretter løp skadd fra stedet. Først nå står gjerningsmannen fram, skriver Stuff.co.nz og The Guardian.

Arderns nabo, som kun vil kalle seg Chris, skriver på et kondolansekort til Ardern og hennes samboer Clarke Gayford at det er han som var skyld i at katten døde. Han rygget ut fra sin innkjørsel og kjørte over katten ved et uhell, skriver han. På samme kondolansekort skriver hans datter at hun håper Ardern ikke sender faren hans i fengsel for å ha kjørt over katten.

Senere ringte Ardern til Chris for å takke ham for kortet og for å beklage ulempene saken har skapt.

– Det var svært fint gjort av henne å ta seg tid til å sjekke at jeg var OK etter å ha kjørt over katten, sier han.

Paddles var en skipskatt som hadde vært omtalt i Vanity Fair. Hun var også berømt for å ha mjauet høylytt under en telefonsamtale mellom Ardern og USAs president Donald Trump.

Folk begynte å legge ned blomster utenfor Arderns bolig etter at Paddles døde.