Kampanje mot overgrep i koranskoler i Bangladesh

Overgrep mot barn har lenge vært underrapportert i det konservative landet, men på sosiale medier har det tabubelagte temaet havnet på dagsorden.

Kampanjen har blant annet blitt utløst av drapet av en tenåringsjente, som i april anklaget sin lærer for et seksuelt overgrep.

– I årevis har disse forbrytelsene gått under radaren på grunn av hvor sensitivt temaet er, sier leder Abdus Shahid i barnerettighetsgruppen Bangladesh Shishu Odhikar Forum.

I Bangladesh, et hovedsakelig muslimsk land, har ultrakonservative grupper etablert titusener av koranskoler. Ofte er det familier fra fattige og landlige kår, som ikke har råd til sekulære skoler, som sender sine barn til de religiøse skolene.

Der det konservative miljøet i Bangladesh tidligere har nedtonet problemet, eller omtalt dem som plantede konspirasjonsteorier, er det tegn til at det nå endrer seg.

En talsmann for den konservative islamske gruppen Hefazet-e-Islami, som representerer tusenvis av koranskoler, sier at 1.200 skoleansatte i en konferanse nylig fikk skjerpede instrukser for å få bukt med problemet.

Andre konservative grupper har påpekt at overgrepene oftest skjer i småskolene, der én eller to lærere jobber uten et overvåkende organ. Et forslag om å installere kameraer ved skolene har også blitt luftet.