Bolsonaro ber om å ikke bli straffet av verdenssamfunnet for at Amazonas brenner

Fredag uttalte blant annet Irland og Frankrike at de vurderer å gå imot en frihandelsavtale mellom EU og det søramerikanske handelsforbundet Mercosur. Årsaken var at de mener Brasil ikke gjør nok for å rette seg etter miljøstandarder og bevare regnskogen.

Bolsonaro sier i en kort kommentar på brasiliansk TV fredag kveld at brannene ikke kan brukes som unnskyldning.

– Det er skogbranner over hele verden, og dette kan ikke brukes som påskudd for mulige internasjonale sanksjoner, sier han.

På G7-møtet i helgen skal det ifølge franske myndigheter jobbes med konkrete tiltak som svar på brannene i Amazonas.

Bolsonaro mener «noen land» kommer til å forsvare han på møtet. Hva disse tiltakene dreier seg om og hvem disse landene er, er uklart.