– Ser dere ikke at han er funksjonshemmet? Hva er det dere gjør?

Stemmen til 26 år gamle Darja Sosnovskaja skjærer gjennom Moskvas gater 10. august. Hun deltar i en fredelig demonstrasjon for at uavhengige kandidater skal få lov til å stille opp i lokalvalget 8. september. Da får hun øye på at politiet arresterer en funksjonshemmet mann, og hun sier klart ifra. Det skal hun få angre på.