Trump får kritikk etter å ha sagt at orkanen Dorian treffer Alabama

Søndag tvitret president Donald Trump at delstater i USA ville bli truffet hardere enn ventet av orkanen Dorian, og nevnte Florida, South Carolina, North Carolina, Georgia – og Alabama.

Ikke lenge etterpå samme dag meldte værmeldingstjenesten i Alabama, National Weather Service's (NWS) i Birmingham at Alabama ikke var i faresonen for orkanen.

– Alabama vil IKKE bli påvirket av #Dorian. Vi gjentar, ingen effekt fra orkanen #Dorian vil merkes i Alabama. Værsystemet vil ligge altfor lang øst, lød beskjeden.

Aldri i fare

Til tross for at flere meteorologer støttet opp om at Alabama ikke hadde vært i fare, sto Trump fast ved påstanden.

– Jeg vet at Alabama var med i den første værmeldingen. Vi har faktisk et bedre kart enn det som kommer til å bli lagt frem, der vi har mange linjer som går direkte – mange modeller, hver linje er én modell – og de går rett gjennom. Og i alle tilfeller blir Alabama truffet om ikke lett så i noen tilfeller ganske hardt. De gir faktisk en 95 prosent risiko, sa Trump til pressen mandag om prognosen sin.

Ifølge værmeldingstjenestene i USA har ingen steder i USA hatt høyere enn 60 prosent risiko for å faktisk bli truffet av Dorian, ingen har hatt 95 prosent. NHC har også sendt ut 45 varsler om Dorian for et tosifret antall byer i flere delstater i USA. Ingen steder i Alabama er nevnt i noen av varslene.

Fikk kritikk

Meteorologi Bob Henson i weather.com uttaler at en liten flik av sørøst i Alabama natt til fredag var i en sone markert som usikker, men ikke risiko. Lørdag morgen var imidlertid Alabama utenfor all fare, mer enn 24 timer før Trump advarte innbyggerne der.

Trump mottok regelmessige oppdateringer, og nå får han kritikk av meteorolog Ryan Maue for ikke å følge med. Maue sier en president må være nøyaktig når han tvitrer hvis han skal bidra med nyttig informasjon før en potensiell krisesituasjon.

– Hvis han skal bidra med oppdatert informasjon, så må han være oppdatert, sier Maue, og sier det er her feilen ligger – den forsinkede informasjonen.

Viste frem kart

Trump står fortsatt fast ved at han har rett. Under en pressekonferanse i Det hvite onsdag presenterte han det som skulle være beviset for kartet hans, et kart fra orkanvarslingssenteret NHC som viser hvilken vei Dorian var ventet å ta – i forrige uke.

Da Trump holdt opp kartet for å gi journalistene en bedrer titt, ble det klart at området som var i faresonen for å bli truffet hadde blitt redigert: Risikosonen for Dorian var tilsynelatende blitt utvidet med sort tusj til å inkludere delstaten Alabama.

For å ytterlige bevise påstanden sin om at Alabama har vært i fare, la Trump senere ut et kart der noen linjer går gjennom Alabama.

– Dette var den opprinnelige spådommen for orkanen da den var på et tidlig stadium. Som dere ser, nesten alle modeller forutsa at den ville gå gjennom Florida og så treffe Georgia og Alabama. Jeg tar imot unnskyldninger fra Falske Nyhetsmedier, skriver Trump.