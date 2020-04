Det ble en alternativ påske for mange i år. Kristne over hele verden fant nye måter å praktisere religionen sin på. Her er noen varianter fra ulike steder i verden.

Ariel Schalit / AP

Erkebiskop Pierbattista Pizzaballa møter opp ved Oppstandelseskirken i Jerusalem. Dette er stedet der kristne mener at Jesus Kristus ble gravlagt. I gamlebyen i Jerusalem ble det en annerledes påske i år.

Ariel Schalit / AP

Jerusalem er en av mange byer som i stor grad er stengt i påsken for å hindre spredningen av koronaviruset. Gudstjenestene foregår uten publikum.

Marco Ugarte / AP

Mange kristne gjenskaper Jesu lidelsesvei langfredag. Det er veien Jesus gikk med korset før han skulle korsfestes.

Miguel Angel Bautista i Mexico City var kledd som Jesus denne langfredagen. I år satte Bautista seg ned på fortauet for å vente på å slippe inn.

Politiet har satt opp adgangskontroll til åsen Cerro de la Estrella, øst i Mexico City, der kristne samles.

Alfredo Zuniga / AP

I Nicaragua i Latin-Amerika trosset hundrevis av mennesker smittefaren. I byen Masatepe i Nicaragua ble påsken feiret etter tradisjon.

– Denne pandemien er farlig, men vi gjør det for tradisjonens del, selv om kirken valgte å ikke arrangere det hellige opptoget, sier en av deltagerne til nyhetsbyrået AFP.

President Daniel Ortega ba om at prosesjonen ble gjennomført selv om den katolske kirken har avlyst alle messer og arrangement for å hindre spredningen av koronaviruset.

Eloisa Lopez / Reuters

Noen katolikker i Filippinene minnes Jesus ved å piske seg selv og be om syndsforlatelse i påsken. Disse samles utenfor en stengt kirke langfredag og trosset myndighetenes råd om å holde seg innendørs.

Dave Amit / Reuters

Men de fleste følger rådene. I Ahmedabad i India holdt en prest gudstjeneste foran en tom sal denne langfredagen.

Dave Amit / Reuters

I India er det 28 millioner kristne, men heller ikke her blir det gjennomført gudstjenester med vanlig publikum i dag. Noen større kirker sender gudstjenesten digitalt, slik at folk kan se hjemmefra.

Michele Tantussi / Reuters

I St. Josephs kirke i Berlin blir bildeutsnittet justert før den digitale gudstjenesten langfredag.

Rodrigo Abd / AP

Prestene i Lima i Peru gikk for en lignende variant. Kirken Iglesia Nazarenas er stengt for offentligheten. Gudstjenesten ble sendt på TV.

Ahn Young-joon / AP

I Seoul i Sør-Korea ble det arrangert en «drive-in-gudstjeneste». Kristne koreanere ble sittende i bilene sine på parkeringsplassen 1. påskedag.

Remo Casilli / Reuters

– Ikke vær redde. Ikke gi etter for frykten, sa paven lørdag kveld. Vanligvis er Petersplassen i Vatikanet fullstappet i påsken. I år var pave Frans nesten alene.

Vatican News

Avgjørelsen om å ikke la folkemasser samle seg på Petersplassen ble hyllet av Italias statsminister Giuseppe Conte. I Italia har over 19.000 mennesker mistet livet til koronaviruset. Bare USA har flere dødsfall.

Her kan du se pavens påskemesse: