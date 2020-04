Kan USA-valget gjøres smittetrygt? Gunnar tok på seg gassmaske da mamma skulle stemme.

Kelly John i Milwaukee i Wisconsin hadde ikke særlig lyst til å oppsøke et valglokale midt i koronakrisen. Hun og ektemannen bestilte derfor poststemmesedler.

Da valgdagen kom 7. april, var stemmesedlene ennå ikke kommet i posten. Dermed måtte hun trosse påbudet om å holde seg hjemme for å få stemt. Sønnen Gunnar (8) kom sammen med henne til valglokalet iført gassmaske.

– Det var noen viktige lokale valg, forklarer hun i en e-post til Aftenposten.

Fikk brukt gassmasken

I tillegg til primærvalget i presidentvalgkampen skulle det nemlig velges ordfører, fylkesordfører og en dommer til delstatens høyesterett.

Ektemannen er trailersjåfør. Han regnes for å ha en samfunnskritisk funksjon. Han møtte derfor ikke opp. Ekteparet er spesielt opptatt av å sikre bevilgninger til offentlige skoler, og de bestemte derfor at hun skulle stemme. Sønnen fikk være med.

Åtteåringen er opptatt av militære effekter og verneutstyr. Endelig hadde han en anledning til å få brukt en gassmaske han hadde fått tak i.

– Han ville beskytte seg selv og andre. Det fikk ham til å føle at han tok et betydningsfullt valg i pandemien, påpeker moren.

Fakta: Valg i 2020 En rekke land holder nasjonale valg i 2020. Sør-Korea holdt valg 15. april og valgdeltagelsen økte der sammenlignet med 2016-valget. Enkelte land skyver derimot på sine valg. Sri Lanka skulle holdt valg 25. april, Serbia 26. april og Bolivia 3. mai, men disse er utsatt. Polen ser derimot ut til å gjennomføre sitt presidentvalg 10. mai. Noen andre land som har nasjonale valg i år, er: Litauen, Georgia, Kroatia, Romania, New Zealand, Island, Myanmar, Burundi, Nigeria, Etiopia, Egypt, Tanzania, Ghana og Nigeria.

Fem av 180 lokale åpne

Kelly John syntes valget var viktig nok til å trosse smittefrykten. Eksperter uroer seg imidlertid for hvordan epidemien vil påvirke avviklingen av valget i november. Da skal USA velge president. Hele Representantenes hus og en tredjedel av Senatet står også på valg.

Primærvalget i Wisconsin ble en vekker, til tross for høy valgdeltagelse. Etter flere juridiske basketak, som endte i USAs høyesterett, ble det i siste liten bestemt at primærvalget skulle holdes som planlagt 7. april til tross for smittefaren.

I Milwaukee, en by med nesten 600.000 innbyggere, der Kelly John stemte, skulle det vært 180 valglokaler, men skarer av funksjonærer nektet å møte. Bare fem lokaler holdt åpent.

I Beloit, en by med 40.000 innbyggere, organiserte de valget slik at folk satt i bilen sin og stemte hos valgfunksjonærer som sto på fortauet.

DANIEL ACKER, Reuters/NTB scanpix

Lommelyktvalget i Alabama

Kriser på valgdagen er imidlertid ikke helt ukjent i USA.

Grytidlig 3. mars møtte syv valgarbeidere i Bibb fylke i Alabama opp ved et lokalt eldresenter. De skulle åpne valglokalet den såkalte supertirsdagen. Klokken 06.45 begynte mobilene deres å kime. En tornado var i anmarsj.

De gjemte seg på toalettene og unngikk skader, men strømmen gikk i området. De fikk åpnet valglokalet, men stemmemaskinene måtte kjøres på batterier. Velgerne måtte låne lommelykter for å se hvem de stemte på.

Historien om det lokale lommelyktvalget i mars er ett eksempel av flere i et kongressnotat. Der beskrives det hvordan kriser, som oftest naturkatastrofer, har skapt trøbbel for amerikanske valg før.

Laget forslag og regnestykke

I delstatene har valgansvarlige begynt å legge planer for hvordan de skal holde valg hvis smittefaren fremdeles er omfattende sent i høst. En gruppe eksperter ved Brennan-senteret, en tankesmie ved New York Universitys juridiske fakultet, har laget et sett med forslag og et regnestykke over prisen.

De konkluderer med at det vil koste rundt 20 milliarder kroner å smittesikre høstens valg slik at det blir fritt og rettferdig.

STEVE APPS, Wisconsin State Journal/AP/NTB scanpix

Slik vil de sikre valget

Dette er de viktigste tiltakene ekspertene foreslår:

Sikre at poststemmer er tilgjengelige for alle. Da må det trykkes langt flere stemmesedler. Det må også brukes mer i porto for å få sendt dem ut til alle, og til at velgerne kan sende dem inn igjen. Det trengs også flere funksjonærer og lokaler.

Egne stålforsterkede valgurner for levering av forhåndsstemmer. I dag tilbys dette i minst fire stater vest i landet. I delstaten Washington er det krav om minst én slik stemmeboks pr. 15.000 velgere.

Kjøp av teknologi for trygg bestilling av stemmesedler, sporing under innsending og verifisering av underskrifter.

Utvidet adgang til forhåndsstemming.

Smittesikring av valglokalene. De regner blant annet med kjøp av rengjøringsmidler for 15 øre pr. velger. Innkjøp av engangspenner vil koste rundt 5 kroner pr. velger.

Det er normalt rundt 1 million valgfunksjonærer. Ekspertene mener det trengs 20 prosent flere, og at lønnen godtgjørelsen bør dobles til 200 dollar i gjennomsnitt.

Offentlige kampanjer for å forsikre nervøse velgere om at valget ikke utgjør en smittefare.

Ahn Young-joon, AP/NTB scanpix

– Ikke rakettforskning

Elaine Kamarck ved den anerkjente tankesmien Brookings er blant dem som mener forberedelsene må starte nå.

– Sammenlignet med de store truslene vi står overfor, er det å finne ut hvordan vi skal stemme i november ikke akkurat rakettforskning, skriver hun i et blogginnlegg.

Hun tror koronakrisen for alltid vil forandre måten USA stemmer på.

Blant annet er Brookings-eksperten kritisk til at 19 stater ikke uten videre lar folk forhåndsstemme: De krever en grunn til at velgeren ikke kan møte opp valgdagen.

Kamarck mener det bør bli en offisiell målsetting at halvparten av velgerne har stemt før valgdagen. I tillegg mener hun valgdagen bør bli en nasjonal fridag slik at ikke veldig mange velgere kommer rett før og rett etter arbeidstid.

I Milwaukee er Kelly John optimistisk for høstens valg. Hun håper alle setter pris på at de har stemmerett og hvor viktig å det er å gjøre sin stemme hørt.