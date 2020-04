Skogbranner har herjet i Ukraina, og de har krøpet nærmere restene av atomkraftverket Tsjernobyl, der en reaktor sprengte i 1986.

Mandag nådde flammene byen Pripjat, spøkelsesbyen som ble evakuert da reaktoren eksploderte. Den ligger bare to kilometer unna kraftverket.

Flere har fryktet alvorlige konsekvenser dersom flammene når områdene der det fortsatt er radioaktivt avfall.

Brannen skal ha blitt startet av en 27 år gammel mann som, ifølge politiet, satte fyr på gresset tre steder for gøy. Vinden førte til at han ikke klarte å slukke brannen selv. Mannen er arrestert av politiet, skriver The Guardian.

Lokal turguide: – Slutt å få det til å se ut som alt er i orden!

Den lokal turguiden Yaroslav Yemelianenko har delt oppdateringer om brannen på Facebook og er sitert i flere medier. Ifølge The Guardian gjorde han målinger av strålenivået i helgen. Da viste en geigerteller at strålingsnivået var 16 ganger høyere enn normalt.

Mandag morgen delte han et innlegg på Facebook der han skriver at situasjonen er kritisk og at sonen brenner. Han er kritisk til myndighetene, som melder at brannen er under kontroll. ,Yemelianenko sier at brannen fortsatt sprer seg til nye områder.

– Slutt å få det til å se ut som alt er i orden, skriver Yemelianenko.

Ситуація критична. Зона палає. Місцева влада звітує, що все під контролем, але насправді вогонь стрімко захоплює нові... Publisert av Yaroslav Yemelianenko Mandag 13. april 2020

Myndighetene: Nærmer seg slukking tirsdag morgen

Vinden har gjort slukningsarbeidet krevende, men brannen er slukket i flere områder.

Tirsdag morgen skriver det ukrainske innenriksdepartementet på Facebook at det ikke lenger er åpen flamme i skogsområdet rundt Tsjernobyl, men at det ulmer i skogbunnen.

De understreker at strålenivåene er innenfor normale verdier.

Fungerende innenriksminister Anton Gerashchenko skriver på Facebook at «alt kommer til å gå bra»

Øyenvitneskildringer som de fra Yemelianenko har økt uroen. Men for oss her i Norge er det ikke grunn til bekymring, ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Statens strålevern: – Vil ikke gi noen helseeffekter her i Norge

– Vi vet at radioaktivitet kan virvles opp i luften ved en slik skogbrann, sier Astrid Liland. Beredskapssjefen i DSA har vært i kontakt med ukrainske myndigheter og strålevernsmyndigheter og fått inn måleresultater fra dem.

Liland er raskt ute med å understreke at en skogbrann som dette ikke kan føre til radioaktivt avfall her i Norge, og at vi ikke trenger å frykte konsekvenser for helsen eller miljøet.

– Det har vært skogbranner der før. Vi har målt svært små mengder av radioaktivitet i Norge tidligere, men det er veldig lave verdier. Selv ved store branner vil det ikke gi noen helseeffekter her i Norge.

Heller ikke i Kiev, Ukrainas hovedstad og største by, er strålingen noe særlig høyere enn normalt, forteller Liland. Kiev ligger rundt 100 km sør for Tsjernobyl.