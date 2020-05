Rapport: USA sent ute med å stanse innreise fra Europa

Det sier en av USAs fremste helseeksperter, doktor Anne Schuchat, som er nestleder ved smittevernbyrået Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Hun sier at begrenset testing og altfor sene advarsler mot innreise fra andre områder enn Kina bidro sterkt til at koronaviruset spredte seg raskt i USA fra slutten av februar.

– Vi erkjente åpenbart ikke alvoret i det som var i ferd med å skje, sier Schuchat i forbindelse med at CDC har offentliggjort en artikkel av henne om USAs respons.

USA hardest rammet

Koronaviruset oppsto først i Kina i fjor, men siden er USA blitt det hardest rammede landet i verden, med en tredjedel av alle smittetilfeller og over en fjerdedel av alle døde.

USAs president Donald Trump trekker stadig frem at han allerede 31. januar ga ordre om å hindre at utlendinger som hadde vært i Kina de 14 foregående dagene, skulle få komme til USA.

Men Schuchat viser til at det kom 2 millioner reisende fra Italia og andre land i Europa i løpet av februar, og at det var først 11. mars at USA stanset innreise derifra.

– Den omfattende innreisen fra Europa mens utbruddene var i gang der, medførte økt import av viruset og rask spredning, sier hun.

Hun viser blant annet til at over 100 mennesker som hadde vært på cruise på Nilen i februar og begynnelsen av mars, testet positivt da de kom til USA.

Eksplosiv effekt

I artikkelen viser Schuchat også til den eksplosive effekten noen store samlinger av folk i februar hadde, blant annet en forskningskonferanse i Boston, Mardi Gras-karnevalet i New Orleans og en begravelse i Albany i Georgia.

Rapporten synes å avvike fra ideen om at innreiseforbudet fra Kina var viktig for å hemme spredningen av viruset, sier Jason Schwartz, som er professor ved Yale-universitetet.

Han sier også at en av de underligste aspektene ved USAs respons er at CDC i så stor grad er tilsidesatt av den føderale regjeringen. CDC har ansvaret for å spore og hindre nettopp den type smittsom sykdom som koronaviruset er.