Dropper straffesaken mot Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver

Saken oppdateres

Det er nyhetsbyrået Associated Press som avslører den oppsiktsvekkende vendingen i en av de mest sentrale sakene i granskningen av Trump-kampanjens forbindelser til Russland før valget i 2016.

Flynn var Trumps første nasjonale sikkerhetsrådgiver og trakk seg etter bare en måned. Han hadde sagt seg skyldig å ha løyet til FBI om en samtale med Russlands ambassadør. Flynn erkjente i 2017 at han hadde løyet til FBI om kontakten med den russiske ambassadøren i ukene før Trumps innsettelse som president.

Flynn samarbeidet med spesialetterforsker Robert Mueller og ble avhørt 19 ganger.

Hele to ganger, både i 2017 og i 2018, innrømmet han at han hadde løyet.

I januar i år trakk han imidlertid tilståelsen.

Flynn har skaffet seg nye advokater, som har hamret løs på påtalemyndigheten og blant annet hevdet at etterforskningen ikke hadde foregått på riktig måte. Mange ble overrasket da justisminister William Barr nylig ville ha ekstern granskning av måten påtalemyndigheten har behandlet saken.

I dokumentene fra Justisdepartementet som Associated Press har fått tilgang til, står det at de vil frafalle straffesaken « etter å ha vurdert alle fakta og omstendigheter i saken, inkludert nylig oppdagede, hemmelige dokumenter.

Ifølge New York Times trakk en av påtalemyndighetens aktorer, Brandon L. Van Grack, seg plutselig fra saken, noe som tolkes som et tegn på uenighet.

President Donald Trump har kritisert straffeforfølgelsen av sin tidligere nære rådgiver. Ifølge Reuters sier han nå at han er glad for at anklagene mot Flynn frafalles.

Flynn-saken var en av avsløringene som førte til den omfattende Russlands-etterforskningen som Robert Mueller ledet.

Det har vært mange kontroverser rundt etterforskningen, som Trump har kalt en heksejakt. Tidligere i år grep justisdepartementet inn da en annen Trump-alliert, Roger Stone, skulle få utmålt straff etter å ha blitt dømt for å ha løyet for Kongressen syv ganger samt å ha truet vitner.

President Donald Trump tvitret om at han mente påtalemyndighetens straffepåstand var for høy. Like etter overprøvde justisdepartementet sitt eget aktorats påstand om straff.