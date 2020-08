Biden har bestemt seg for visepresident

Joe Biden har bestemt seg for hvem han vil ha som visepresidentkandidat, melder CNN. Ifølge ubekreftede meldinger blir det ikke Karen Bass.

Joe Biden har bestemt seg for hvem som skal bli hans makker til valget til høsten. Andrew Harnik / AP / NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

CNN viser til at to personer med kjennskap til prosessen har sagt at Biden nå har fattet sin beslutning. Men det er ikke klart når han kunngjør sitt valg.

Kilder sier til CNN at Biden har gitt Karen Bass beskjed om at hun ikke blir hans visepresidentkandidat. Hun sitter i Representantenes hus og dukket i forrige uke opp som en av favorittene til å bli Bidens makker.

Biden har brukt flere måneder på å velge hvem han vil ha som visepresidentkandidat under valget til høsten, og hans stab varslet for noen dager siden at en avgjørelse skulle tas denne uka.

Mange antar at Biden vil velge en svart kvinne, og de siste dagene har Kamala Harris blitt ansett som favoritt. Hun forsøkte selv å bli Demokratenes presidentkandidat. Da hun ga opp forsøket, kunngjorde hun sin støtte til Biden.

Valget av visepresidentkandidat må gjøres før Demokratenes landsmøte i Milwaukee neste uke når kandidatparet skal nomineres.