Pompeo anklager WHO-sjefen for å være korrupt

USAs utenriksminister Mike Pompeo anklager WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus for å være «kjøpt» av Kina.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus (bildet) er «kjøpt» av den kinesiske regjeringen, hevder USAs utenriksminister Mike Pompeo. AP / NTB scanpix

NTB

9 minutter siden

Pompeo framsatte påstanden under et møte med spesielt inviterte folkevalgte i London tirsdag, og han hevdet at anklagen mot WHO-sjefen er basert på solid etterretning, skriver The Times.

Avisen viser til flere kilder som var til stede under arrangementet hos den høyreorienterte tankesmia Henry Jackson Society.

The Telegraph gjengir også Pompeos påstand om at Tedros «ble kjøpt av de kinesiske regjeringen».

– Jeg kan ikke si mer, men jeg kan si at det basert på solid etterretning ble inngått en avtale da Tedros ble valgt, skal Pompeo ha sagt.

President Donald Trump og Pompeo har gjentatte ganger kritisert WHOs håndtering av koronapandemien og anklaget organisasjonen for å ha hjulpet Kina med å dekke over virusets opphav og alvoret i situasjonen.

Trump-administrasjonen har imidlertid ikke tidligere gått så langt som til å anklaget Tedros for å være «kjøpt» av den kinesiske regjeringen.

Koronaviruset ble først identifisert i den kinesiske byen Wuhan i desember og spredte seg deretter til resten av verden, først til Europa og deretter til USA.

I Kina har viruset kostet 4.634 liv, mens det hittil er registrert nærmere 145.000 koronarelaterte dødsfall i USA. Trump har fått hard kritikk for sin håndtering av pandemien.

