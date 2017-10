Fristen nærmer seg i Catalonia

Regjeringen i Madrid har gitt ledelsen i Catalonia frist til torsdag klokken 10 med å skrinlegge uavhengighetsplanen.

Dersom Carles Puigdemont ikke gjør dette, vil spanske myndigheter med henvisning til grunnlovens paragraf 155 helt eller delvis frata Catalonia selvstyret.

Under et partimøte onsdag opplyste Puigdemont at han kommer til å erklære uavhengighet dersom regjeringen i Madrid fratar regionen selvstyret, opplyser en regjeringskilde i Catalonia til Reuters.

Dersom Spanias statsminister Mariano Rajoy tar i bruk paragraf 155, vil det ta mellom tre og fem dager før regionen effektivt er fratatt selvstyret, skriver nyhetsbyrået.

Kan revurdere

Den spanske regjeringen kan imidlertid være villig til å revurdere trusselen, dersom ledelsen i Catalonia utlyser nyvalg, sier en anonym regjeringskilde i Madrid.

– Det kan bli vurdert, sier kilden til AFP.

Grunnlovsdomstolen i Spania har slått fast at folkeavstemningen om uavhengighet, som ble holdt i Catalonia 1. oktober, var ulovlig.

Over 90 prosent stemte for uavhengighet, men kun 43 prosent av katalanerne brukte stemmeretten.

Et nyvalg i regionen vil derimot ha den spanske regjeringens og grunnlovsdomstolens velsignelse og kunne gi et bedre bilde på hvor stor støtte separatistene har.

Veien å gå

Den spanske opposisjonslederen Pedro Sanchez mener nyvalg er veien å gå for å løse striden.

– Puigdemonts eneste mulighet til å gjenopprette legaliteten, er fra et politisk ståsted å fremskynde valget, sier sosialistlederen.

Hverken Puigdemont eller andre i den katalanske regjeringen har villet si om det er aktuelt med nyvalg.

– Vi venter og ser hva Madrid bestemmer seg for i morgen, sier en kilde i Puigdemonts parti.