Kina skal fingranske 2487 lærebøker på jakt etter upassende illustrasjoner

27 kinesiske skolebyråkrater er blitt straffet med refs eller oppsigelse. Årsaken er omstridte tegninger av barn i skolebøker.

Dette er blant illustrasjonene som skapte trøbbel for kinesisk skolebyråkrati.

18 minutter siden

Bøkene i matte for grunnskolen ble godkjent for ti år siden. Det var likevel ikke før i år at de skapte leven. Tegninger fra bøkene ble spredt på Sina Weibo, en slags kinesisk Twitter. Emneknaggen om dem fikk en milliard visninger.

Global Times, en nasjonalistisk partiavis, omtalte rabalderet i mai. Tegningene som ble spredt, viste barn i «underlige positurer, inkludert skjev munn, tungen ut og med mysende øyne».

«Stygge og skumle»

Avisen kunne også fortelle om en gutt med tatovering på ankelen, en jente med kaninkostyme og barn med USAs flagg på plaggene.

Kritikere mente skolebøkene ville ødelegge barns «estetiske smak». Andre mente de var «stygge, rasistiske, skumle og seksuelt antydende». En tegning viste lek der en gutt dro i en jentes skjørt og en annen gutt holder hendene over en jentes brystparti.

Både illustratører, forlag og skolebyråkrater fikk det glatte lag.

Kinas utdanningsmyndigheter bestemte at tegningene skulle fikses på. I tillegg skulle saken granskes.

Nå melder avisen at 27 personer er blitt straffet. De har enten fått formell refs, eller de har mistet jobben sin.

Nyheten ble også meldt av landets offisielle nyhetsbyrå Xinhua. Illustratørene får for sin del ikke flere oppdrag for skolesektoren.

– Dårlig ånd og holdning

Ifølge Utdanningsdepartementet oppfylte tegningene ikke «grunnleggende krav til moralsk utdanning».

– Stilen i illustrasjonene er ikke i tråd med allmennhetens estetiske smak. Noen figurer er stygge, viser dårlig ånd og holdning. De speiler ikke et positivt bilde av landets barn, heter det i kunngjøringen.

Nå har departementet satt i gang en gjennomgang av alle bøkene i skolen. 350 eksperter skal vurdere 2487 lærebøker, melder China Daily.

Tiltak rettet mot barn

En rekke utspill de siste årene har tydet på at Kina er blitt enda mer opptatt av å forme unges tanker og holdninger.