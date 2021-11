Polen: – Mange migranter på vei mot den polske grensen

Hundrevis av migranter og flyktninger er på vei mot den polske grensen, ledsaget av væpnede hviterussere, oppgir en talsmann for polske myndigheter.

Dette videospillbildet viser et stort antall migranter ved den polsk-hviterussiske grensen.

8. nov. 2021 13:55 Sist oppdatert 18 minutter siden

– Ny informasjon viser at gruppen kontrolleres nøye av væpnede hviterussere. Det er de som bestemmer hvilken retning gruppen går i, sier talsmannen Stanislaw Zaryn mandag.

Han har også lagt ut videoer på sosiale medier som viser hundrevis av mennesker på hviterussisk side av grensen.

– Vi er klar for ethvert hendelsesforløp, skriver Polens innenriksminister Mariusz Kaminski på Twitter.

Også den hviterussiske journalisten Tadeusz Giczan har lagt ut en video som viser en stor folkemengde på vei mot den polske grensen.

Aftenposten har verifisert av videoen er filmet ved Bruzgi i Hviterussland, rundt én kilometer fra den polske grenseovergangen Kuznica.

Andre videoer viser migranter som presser mot polske grensegjerder, mens polske sikkerhetsstyrker står klare på den andre siden.

Det har den siste tiden kommet en rekke rapporter om at migranter og flyktninger blir presset over grensen til Polen av hviterussiske sikkerhetsstyrker, for så å bli presset tilbake til Hviterussland av polske grensevakter.

Polen har den siste tiden økt antall politifolk og soldater i grenseområdet til 12.000.

Prøver å krysse

Sistnevnte har som følge begynt å bygge et gjerde langs grensen. Det har skapt konflikt. Polske myndigheter mener EU burde ta regningen.

EU-president Ursula von der Leyen har sagt at det er uaktuelt.

Et midlertidig gjerde er allerede satt opp av polske grensevakter for å holde migrantene ute. Polske grensevakter publiserte en video av folkemassen mandag formiddag:

«Migrantene gjør sitt første forsøk på å ta seg gjennom grensen», skriver grensevaktene.

Polen er ikke alene om å ha fått en strøm av flyktninger og migranter over grensen den siste tiden.

Hviterussland grenser også mot Litauen. Også der er situasjonen i ferd med å eskalere.

Vurderer unntakstilstand

Litauens myndigheter forbereder seg nå på at store folkemengder kan prøve å ta seg over deres grense. Det sa landets innenriksminister Agne Bilotaite mandag formiddag.

Myndighetene er i ferd med å sende flere soldater til grensen. De vurderer også å innføre unntakstilstand. Det har Polen hatt siden september.

Unntakstilstanden har gjort det strengt forbudt for alt annet enn militært personell å nærme seg grensen. Som følge er det svært krevende å få informasjon om hva som skjer med migrantene og flyktningene.

Å dytte migranter tilbake over grensen, såkalte «pushbacks», strider opprinnelige med den internasjonale menneskerettskonvensjonen. I oktober fikk et nytt lovforslag grønt lys hos polske myndigheter. Den tillater å dytte migrantene tilbake.