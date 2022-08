Nå synes noen japanere synd på den attentatsiktede. Moren hans ga alt til omstridt kirke.

Mannen som er mistenkt for å ha drept Japans tidligere statsminister, får uventet medynk. 7000 ber om at han behandles mildt.

Tetsuya Yamagami ble pågrepet sekunder etter at Japans tidligere statsminister Shinzo Abe ble skutt og drept med et hjemmelaget våpen.

Midt på dagen den 8. juli holdt den politiske veteranen Shinzo Abe (67) valgtale for en partifelle. Han sto på et torg i byen Nara. En person kom bak ham og skjøt ham med et hjemmelaget våpen. Abe døde.

Tetsuya Yamagami (41) ble kroppstaklet og pågrepet på stedet. Da historien om ham etter hvert piplet ut i offentligheten, skjedde det noe som omtales som overraskende.