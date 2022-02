Møtes til samtaler for første gang. – Vi vil ikke gi fra oss territorium, sier Ukraina.

Søndag møtes Ukraina og Russland til samtaler på grensen mellom Ukraina og Hviterussland. – Vil høre hva Russland har å si, og si det vi vil si.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba.

Nå nettopp

Ved 16.20-tiden meldte Ukraina at samtalene var i gang – mens de ifølge russisk side ikke var i gang, men nært forestående.

– Vi ble enige om at den ukrainske delegasjonen skulle møte den russiske delegasjonen uten betingelser på den ukrainsk-hviterussiske grensen, nær elven Prypjat, skriver den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj på meldingstjenesten Telegram.

Elven går fra Hviterussland, forbi byen Pripjat og videre ned til Tsjernobyl, før den renner ut Dnipro-elven.

Vil ikke kapitulere

– Som jeg sa tidligere vil vi gå inn i disse samtalene på et enkelt grunnlag: Vi drar dit for å høre hva Russland har å si og vi vil si hva vi vil si, sier Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Han legger til at Ukraina ikke kommer til å kapitulere.

– Vi vil ikke overgi oss, vi vil ikke kapitulere, vi vil ikke gi fra oss en eneste tomme av vårt territorium, sier Kuleba.

Han sier også at Russlands beskjed om at atomvåpen settes i beredskap, er et forsøk på å legge press på Ukraina i forkant av samtalene – da denne beskjeden kom rett etter at det ble klart at partene skulle møtes.

– Vi vil ikke gi etter for dette presset, sier Kuleba, ifølge The Kyiv Independent.

Fly på bakken

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko har ifølge Reuters tatt ansvar for å sørge for at alle fly, helikoptre og raketter stasjonert på hviterussisk territorium forblir på bakken under den ukrainske delegasjonens reise, samtaler og retur.

Tidligere søndag uttrykte Russland ønske om forhandlinger i den hviterussiske byen Homjel. Ukraina avviste dette og foreslo i stedet samtaler i et annet land.