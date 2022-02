Zelenskyj vil forhandle, men tviler på nytten.

Søndag meldte både Ukraina og Russland at de skulle møtes til samtaler på grensen mellom Ukraina og Hviterussland. – Vil høre hva Russland har å si, og si det vi vil si.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba.

27. feb. 2022 16:35 Sist oppdatert nå nettopp

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tror ikke det vil komme resultater fra samtalene med Russland, melder NTB.

Zelenskyj sier også at han har hatt samtaler med Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko søndag, og kaller samtalene «gode».

Presidenten sier Ukraina er villig til å møte russiske myndigheter, men han er skeptisk til hva som kommer ut av det.

– Jeg skal være ærlig, som alltid: Jeg tror egentlig ikke på noe resultat av dette møtet, men la dem prøve, sa han i en videotale.

Han la til at hvis det var en mulighet for å få slutt på krigen, burde han delta i samtalene.

Representanter for Ukraina og Russland skal snart møtes og holde samtaler nær grensen mot Hviterussland.

Søndagens kunngjøring om møtet ble sett på som et positivt tegn, men ikke i nærheten av et gjennombrudd, og kom da Putin beordret å sette landets kjernefysiske våpen i høy beredskap.

Vil ikke kapitulere

– Som jeg sa tidligere vil vi gå inn i disse samtalene på et enkelt grunnlag: Vi drar dit for å høre hva Russland har å si og vi vil si hva vi vil si, sier Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Han legger til at Ukraina ikke kommer til å kapitulere.

– Vi vil ikke overgi oss, vi vil ikke kapitulere, vi vil ikke gi fra oss en eneste tomme av vårt territorium, sier Kuleba.

Han sier også at Russlands beskjed om at atomvåpen settes i beredskap, er et forsøk på å legge press på Ukraina i forkant av samtalene – da denne beskjeden skal ha kommet rett etter at det ble klart at partene skulle møtes.

– Vi vil ikke gi etter for dette presset, sier Kuleba, ifølge The Kyiv Independent.

Fly på bakken

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko har ifølge Reuters tatt ansvar for å sørge for at alle fly, helikoptre og raketter stasjonert på hviterussisk territorium forblir på bakken under den ukrainske delegasjonens reise, samtaler og retur.

Tidligere søndag uttrykte Russland ønske om forhandlinger i den hviterussiske byen Homjel. Ukraina avviste dette og foreslo i stedet samtaler i et annet land.