Anniken Huitfeldt: Vi må være forberedt på det verste

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier hun er nøktern og realistisk. Men hun er forberedt på det verste.

Anniken Huitfeldt holdt onsdag foredrag om sikkerhetspolitikk til studenter ved Universitetet i Oslo. Det var ingen tvil om hva som var temaet.

15. feb. 2022 16:25 Sist oppdatert nå nettopp

Da Anniken Huitfeldt begynte å studere historie ved Universitetet i Oslo i 1989, så det meste lyst ut. Berlinmuren falt. Den kalde krigen mellom øst og vest tok slutt. 33 år senere var hun tilbake på Blindern for å holde tale om sikkerhetspolitikk.

Temaet var gitt. Krisen i forholdet mellom Russland og Vesten.

For første gang på lenge fikk studentene sitte tett i tett i forelesningssalen. De fleste var ikke engang påtenkt i 1989.

Avhenger av Putin

En av tilhørerne sa at det føltes «surrealistisk for oss som er vokst opp i denne tiden» å høre snakk om en mulig invasjon i Europa.

Huitfeldt sa at hun neppe forsto rekkevidden av det som skjedde i 1989 mens det sto på. Hun minnet om man kanskje heller ikke gjør i det i dag.

– Du har rett: Det er ikke alltid når man står midt i en krise at man forstår hvor stor og avgjørende den er, sa utenriksministeren.

Samtidig som Huitfeldt sto på talerstolen, kom meldinger om at russiske folkevalgte ba Putin anerkjenne de to utbryterrepublikkene øst i Ukraina.

– Det gjenstår å se hvordan Putin håndterer den aktuelle situasjonen. Ukrainas grenser er ukrenkelige. Det gjelder fremdeles, sier Huitfeldt.

Anniken Huitfeldt fortalte om da hun selv begynte som student i 1989. Da så alt lyst ut.

Les også Til vanlig er de studenter, pensjonister og småbarnsfedre. På lørdager blir de geriljakrigere.

«Nøktern realist»

Tirsdag morgen sa hun til pressen at et angrep mot Ukraina kunne være «nært forestående». Huitfeldt mener at Russland hittil ikke har vist vilje til å delta i reelle forhandlinger. Hun sa det er uaktuelt å forhandle vekk folkeretten og hvert lands rett til å velge sin egen vei.

– Jeg er nøktern og realistisk når det gjelder mulighetene for en fredelig løsning. Det forutsetter at Russland er villig til å velge en fredelig vei, sa Huitfeldt til studentene på UiO.

USA frykter et angrep på Ukraina om kort tid. Det har Russland avvist. Utenriksministeren sier at hun ikke kan si noe om hva slags etterretningsopplysninger Norge har fått.

– Men vi må være forberedt på det verste selv om vi gjør alt vi kan for å bringe dette tilbake til et diplomatisk spor, utdypet Huitfeldt til Aftenposten.

Flyktninger og energikrise

Huitfeldt advarte om hva en konflikt i Europa kan føre til. Utenriksministeren pekte på at mange land i Europa er svært avhengig av russisk gass.

– Det er nå fare for at Russland vil bruke gass som pressmiddel mot Europa i den pågående krisen, sa Huitfeldt.

– Vi kan ikke utelukke en kombinert energi- og migrasjonskrise.

Tirsdag kom meldinger om at Russland ville avslutte militærøvelser og sende soldater tilbake til basene. Huitfeldt sier at vi så langt ikke har sett noen endringer på bakken.

– Det gjenstår å se om de trekker militært personell tilbake, sa Huitfeldt.

Norge vil sende 50–60 soldater til Litauen for øke Natos tilstedeværelse der. Høyre har anklaget regjeringen for ikke å gi Ukraina nok støtte. Huitfeldt avviser kritikken. Hun peker på at regjeringen har gitt 200 millioner til Ukraina.

– Nå er det viktig at vi håndterer den akutte situasjonen. Hvis det skulle komme en militær eskalering, er det naturlig å gi humanitær hjelp, sier Huitfeldt.

Norge vil ikke gi militær hjelp til Ukraina.

– Burde ikke overraske

I sin tale til studentene pekte utenriksministeren på at 150.000 soldater står oppmarsjert nær grensen til Ukraina. Hun trakk linjene til 2008, da Russland gikk inn i Georgia, og 2014, da Krim ble annektert.

– Egentlig bør vi ikke være overrasket. Utenrikspolitikken speiler en utvikling internt i Russland som gir grunn til uro. Over flere år har demokratiet forvitret, sa utenriksministeren.

Huitfeldt, som i sin tid studerte historie ved universitetet, advarte mot at historie misbrukes som et redskap for autoritære ledere. Hun nevnte blant annet stengningen av den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Memorial. Organisasjonen har dokumentert forbrytelser som blant annet Josef Stalin begikk overfor egen befolkning.

Utenriksministeren mente dette var et av flere eksempler på at demokratiet forvitrer i Russland.

Mange av studentene i salen studerer internasjonal politikk. Utenriksministeren gjentok det som har vært to kjente ord i norsk utenrikspolitikk: Avskrekking og beroligelse. Huitfeldt sa at det er nødvendig med begge deler.

– Det er en lang og velprøvd linje i norsk russlandspolitikk.