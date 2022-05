Ukraina: Russerne stormer Azovstal-verket i Mariupol

Russiske styrker skal ha angrepet stålverket i Mariupol med stridsvogner og artilleri. Samtidig feiret prorussiske grupper 9. mai.

Ukrainske soldater holder stand i Azovstal-verket i Mariupol. Mandag ble det meldt at russiske styrker forsøker å storme verket. Bildet er fra søndag 8. mai.

9. mai 2022 14:11 Sist oppdatert nå nettopp

Et lite antall ukrainske soldater holder fremdeles stand i det enorme Azovstal-stålverket i Mariupol i det sørlige Ukraina. Resten av byen er blitt erobret av russiske styrker.

Mandag gjorde russerne enda et forsøk på å storme stålverket, sier en talsperson for det ukrainske forsvarsdepartementet til Reuters. Denne meldingen kommer altså den 9. mai, på 77-årsdagen for Sovjetunionens seier over Nazi-Tyskland. I Moskva benyttet presidenten Vladimir Putin dagen til å forsvare krigen i Ukraina.

Talspersoner for Russland har flere ganger tidligere benektet ukrainske meldinger om at russiske styrker har forsøkt å storme Azovstal-verket.

Russiske styrker har erobret resten av byen, men kampene om stålverket har fortsatt. Man har blant annet kunnet se røyk stige opp fra det enorme komplekset etter russiske granatnedslag.

Prorussiske grupper i Mariupol markerte 9. mai med bokstaven «Z». De viftet med flagget til utbryterrepublikken Donetsk. Prorussiske grupper arrangerte mandag en seremoni i Mariupol. Sjefen for utbryterrepublikken Donetsk, Denis Pusjilin, var med på seremonien.

I Mariupol arrangerte prorussiske grupper en seremoni for å markere dagen. Markeringen var full av symboler som går i prorussisk retning.

Det ble viftet med russiske flagg, røde bannere med den gamle hammeren og sigden fra Sovjetunionens dager og flagg som symboliserer utbryterrepublikken Donetsk.

Man strakk også ut et enormt fargebånd i St. Georgs farger. St. Georg-ordenen er Russlands høyeste militære æresbevisning.

Fargebåndet i St. Georgs farger var flere hundre meter langt. Foto: PAVEL KLIMOV / REUTERS/NTB Et enormt fargebånd i St. Georgs farger ble strukket ut av prorussiske grupper. Foto: Alexander Ermochenko / REUTERS/NTB

På plakater i byen kan man nå se bilder som hyller prorussiske soldater. De inneholder blant annet bokstaven «Z», som er blitt et symbol på den russiske krigsmaskinen. En krigsmaskin som siden 24. februar har ødelagt mye av Mariupol.