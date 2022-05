Macron lover ny start

Frankrikes president Emmanuel Macron lovet å ta i bruk helt nye metoder i sine neste fem år ved makten da han ble tatt i ed etter valgseieren.

Frankrikes president Emmanuel Macron ankommer innsettelsesseremonien.

Macron står overfor enorme utfordringer både ute og hjemme etter at han vant over ytre høyre-kandidaten Marine Le Pen for knapt to uker siden.

– Jeg lover å bygge en planet som er mer levelig, et Frankrike som er mer levende, og et Frankrike som er sterkere, sa Macron da han talte under seremonien i Elyséepalasset lørdag.

– Sjelden har vår verden og vårt land vært stilt overfor en slik kombinasjon av utfordringer, sa Macron med referanse til den russiske invasjonen av Ukraina, pandemien og klimakrisen.

Han sa også at han kommer til å bli en «ny» president med et «nytt mandat» når han nå tar fatt på fem nye år som landets leder.

– Hver eneste dag i perioden som ligger foran oss, vil jeg kun ha ett kompasspunkt, og det er å tjene, forsikret han.

Om lag 450 gjester var til stede under lørdagens seremoni i Elyséepalasset i Paris. Blant dem var hans to forgjengere François Hollande fra Sosialistpartiet og Nicolas Sarkozy fra Republikanerne.

Frankrikes tidligere president François Hollande ser på mens president Emmanuel Macron hilser på en annen forgjenger, Nicolas Sarkozy.

Splittende

Macron var Frankrikes yngste president noensinne da han kom til makten i 2017, og det er første gang en president blir gjenvalgt i landet på 20 år.

Den nye presidentperioden starter ikke umiddelbart, men først når hans forrige femårsperiode utløper midnatt 13. mai.

Macron hadde som mål å bli kvitt gamle skillelinjer mellom venstre og høyre da han ble president for fem år siden. Men i stedet har han provosert mange både med sin framtoning og reformforslag, som ofte har gått i en økonomisk liberalistisk retning.

Ytterfløyene både til venstre og høyre for Macron ser ut til å ha større oppslutning enn hva de hadde i 2017, og seieren over Le Pen var ikke like behagelig som forrige gang.

Frankrikes president Emmanuel Macron taler under lørdagens seremoni.

– Ny europeisk fred

I talen lørdag lovet han også å gjøre det han kan for å hindre enhver form for opptrapping i forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina, og bidra til at «demokratiet og motet» seirer, samt «bygge en ny europeisk fred og en ny selvstendighet på vårt kontinent»

Kong Harald har utstedt sine gratulasjoner til Macron og ønsker ham vel i den neste presidentperioden.

– Jeg vil gratulere deg og din familie på det varmeste, og jeg sender varme ønsker om suksess og velstand for det franske folket, sier kongen.