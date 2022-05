Da vannstanden i den store innsjøen sank, dukket det opp flere lik

Det er sannsynlig at enda flere lik vil dukke opp, sier lokalt politi.

Vannstanden i Lake Mead er betydelig lavere enn normalt.

Nå nettopp

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

I løpet av en uke har det dukket opp to lik i innsjøen Lake Mead i USA. Det skriver BBC. Innsjøen er USAs største vannreservoar og forsyner 20 millioner fra Las Vegas til Los Angeles med drikkevann.

Grunnen til oppdagelsene er at vannivået i innsjøen synker, og det er nå på det laveste siden reservoaret ble fylt på 1930-tallet.

I takt med at vannivået i innsjøen synker, dukker det altså opp levninger av mennesker. Trolig stammer det ene fra en gammel drapssak.

Levninger fra gammel drapssak

Den første kroppen ble funnet i en tønne av noen båtfolk. Politiet har satt i gang etterforskning og så langt har de konkludert med at det er et drapsoffer som ble skutt på 70- eller 80-tallet en gang. De tror den videre etterforskningen kommer til å bli vanskelig, skriver BBC.

Den nyeste oppdagelsen ble gjort av to søstre på padlebrett. Først trodde de at de hadde kommet borti en stor stein, men det var før de oppdaget benrestene. De begynte å grave litt rundt og oppdaget etter hvert kjevepartiet. Da skjønte de at det var rester etter et menneske de hadde funnet.

– En lang stund var jeg i tvil. Altså, jeg trodde virkelig ikke at vi hadde funnet levninger etter et menneske, sier en av søstrene Lynette Melvin til CBS.

Søstrene meldte fra om funnet til de ansatte i nasjonalparken.

Politiet mistenker ikke at levningene stammer fra en ny drapssak, men de vil fortsette etterforskningen for å avklare dødsårsaken.

Den tjukke hvite linjen viser den synkende vannstanden i Lake Mead i USA. Det er landets største vannreservoar og forsyner 20 millioner amerikanere.

Vannstanden i innsjøen har sunket betraktelig de siste 15 årene. Området er sterkt preget av tørke, og forskere konkluderer med at det er det er den verste på over 1200 år. Menneskeskapt global oppvarming tilskrives 40 prosent av årsaken. Ifølge forskerne vil tørken fortsette i minst et par år til, trolig lenger.

Politiet i Las Vegas sa før det siste funnet at de regner med at flere lik vil dukke opp i takt med at vannet i innsjøen synker. De fikk raskt rett i den antagelsen.