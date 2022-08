Irans atomprogram har passert en viktig terskel

Forhandlingene møtte veggen. Imens nådde Iran en viktig milepæl på veien til å bli en atomvåpenmakt.

Irans atomprogram har nådd en milepæl. Landet har nå nok høyt anriket uran til potensielt å fremstille atomvåpen på kun noen få uker. Her var sentrifugemaskiner ved urananrikningsanlegget i Natanz i 2019.

24 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

– Menneskeheten er bare én misforståelse, én feilberegning unna atomutslettelse, sa FNs generalsekretær António Guterres mandag.

Den dystre advarselen kom på åpningen for tilsynskonferansen for ikkespredningsavtalen (NPT). Siden 1970 har den bidratt til å holde antallet atomvåpen nede og at ikke enda flere land får våpnene.