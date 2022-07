Hetebølgen skyller over Sverige. Torsdag kan gi ny varmerekord.

Torsdag kan temperaturen bikke 38 grader i Östergötland i Sverige. Svenske meteorologer ber folk ta forholdsregler i ekstremvarmen.

Torsdag kan svenskene se sin 75 år gamle varmerekord slått. Meteorologene ber folk holde seg avkjølt og drikke mye vann.

20. juli 2022 19:02 Sist oppdatert i dag 20:05

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

En hetebølge velter over Europa. I Spania og Portugal har over 1700 mennesker mistet livet som følge av varmen. Farevarsler er sendt ut i både Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Polen.

Nå ventes ekstreme temperaturer også i Sverige. Varmerekorden på 38 grader fra 1947 kan gå tapt torsdag.

– Uvanlig situasjon

Prognoser fra Meteorologisk institutt viser over 38 grader i sørøstlige Sverige i morgen. Dette kan bety at den 75 år gamle varmerekorden tangeres.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska intitut (SMHI) beskriver situasjonen som uvanlig.

– Det er en uvanlig situasjon med mye varm luft. Jeg vil anta at det er en 50 prosent sjanse for ny varmerekord i morgen, sier prognosemeteorolog Sofia Söderberg ved SMHI.

Hun understreker imidlertid at hetebølgen er kortvarig, og at svalere luft ventes allerede på fredag.

Folk kjøler seg ned i en park i Madrid i Spania. Over 500 mennesker har de siste dagene mistet livet i Spania som følge av hetebølgen.

Utsteder farevarsler

Farevarsler på oransje nivå er utstedt for nordøstre Götaland og deler av sørøstre Svealand. Større deler av Götaland og Svealand, samt de sørligste områdene i Norrland, er pr. nå på gult nivå.

– Gult nivå vil si at varmen kan utgjøre en helsefare for risikogrupper. Når vi derimot beveger oss over på oransje nivå, og over 35 grader, er varmen en potensiell fare for allmennheten også, forklarer Söderberg.

Svenske helsemyndigheter oppfordrer folk om å unngå store fysiske anstrengelser i varmen, drikke mer vann enn vanlig og spise salt mat.

Fakta Helsemyndighetenes råd i ekstremvarmen Vær oppmerksom på temperaturen innendørs: Risikoen for helseplager øker dersom innendørstemperaturen overstiger 26 grader.

Drikk mer vann: Unngå store mengder søte drikker og alkohol. Væskeholdig mat, som frukt, anbefales.

Spis mer salt: Litt ekstra salt i maten kan opprettholde natriumbalansen i kroppen som følge av svetting.

Skap et svalt miljø: Bruk gardiner, og annen solskjerming.

Kjøl deg ned: En kald dusj eller en våt håndduk på nakken anbefales ved overoppheting.

Ta det med ro: Unngå store fysiske anstrengelser i varmen.

Vær oppmerksom på kroppens faresignaler: Forhøyet kroppstemperatur, forhøyet puls, tung pust, svimmelhet eller tretthet kan være tegn på overoppheting. Kilde: Krisinformation.se Vis mer

En gardist holder vakt i rekordvarmen utenfor Amalieborg slott i København onsdag.

Hetebølgen rammer også andre deler av Norden. Onsdag registrerte Danmark 35,7 grader i Lolland og 35,6 grader i Vest-Jylland. Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er dette den varmeste julitemperaturen noensinne.

Også i Norge kunne heten merkes flere steder. Lysebotn i Rogaland målte hele 33,6 grader onsdag. Dette er bare to grader under vår egen varmerekord på 35,6 grader fra 1970.