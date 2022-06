Kraftig jordskjelv i Afghanistan. Medier melder om flere hundre døde.

Over 250 skal ha omkommet etter et jordskjelv i Afghanistan.

22. juni 2022 07:43 Sist oppdatert nå nettopp

Minst 255 mennesker skal ha omkommet i et jordskjelv i Paktika-provinsen øst i Afghanistan.

Det forteller sjefen for det statlige afghanske nyhetsbyrået Bakhtar, Abdul Wahid Rayan, til Aftenposten. 500 skal være skadet, opplyser han.

Nyhetsbyrået har selv journalister i området. Redningsmenn har nå ankommet provinsen med helikopter for å redde folk ut av ruinene.

Bilder fra Bakhtars journalister viser noe av skadeomfanget i området.

Paktika-provinsen er hardt rammet etter et jordskjelv med en styrke på 5,9. Foto: Bakhtar News Agency I det jordskjelvrammede området driver folk hovedsakelig med jordbruk. Husene er spesielt sårbare for jordskjelv, forteller Torben Bjørke-Henriksen i Røde Kors. Foto: Bakhtar News Agency

Aftenposten har også mottatt en video fra Bakhtar som viser et helikopter som ankommer området. Deretter blir personer båret inn i helikopteret. Det er uklart hvilken tilstand de er i.

Sprikende opplysninger

Nyhetsbyrået AP melder også om 255 døde. BBC skriver at lokale myndigheter skal ha opplyst at over 250 har omkommet, og at over 150 skal være skadet.

Nyhetsbyrået AFP siterer en afghansk kilde som forteller at minst 40 er døde i skjelvet.

En talsmann for Taliban har kommentert hendelsen på Twitter:

– En alvorlig jordskjelv rystet fire distrikter i Paktia-provinsen. Flere hundre av våre landsmenn omkom eller ble skadet, og flere titalls hus ble ødelagt, skriver Bilal Karimi.

– Vi oppfordrer alle hjelpeorganisasjoner til å sende team til området umiddelbart for å forhindre en ytterligere katastrofe, legger han til.

Skjelvet hadde en styrke på 5,9, ifølge US Geological Survey. Episenteret var 46 kilometer sørvest for byen Khost.

Røde Kors: – Våre folk i Afghanistan er på vei

Røde Kors opplyser til Aftenposten at de foreløpig ikke har folk i det jordskjelvrammede området. Men representanter fra Røde Halvmåne i Afghanistan er på vei med nødhjelp, sier Torben Bjørke-Henriksen. Han er Seniorrådgiver for Asia i Norges Røde Kors.

Nødhjelpen består blant annet av hygienepakker, vann, tepper og telt.

– Det er fortsatt uklart hvor store skadene og behovene er. Det skal de som reiser inn kartlegge, sier Bjørke-Henriksen.

Han kan imidlertid slå fast at skjelvet har vært kraftig og omfanget stort. Området som er rammet, er hovedsakelig landsbygd hvor folk lever av jordbruk, forteller han.

– Folk bor spredt og i jordhus. De klapper fort sammen under jordskjelv.

Pakistan berørt

Også deler av Pakistan ble berørt av skjelvet natt til onsdag, ifølge Reuters. Det rammet områder som er tett befolket.

I Pakistan kunne skjelvet merkes både i hovedstaden Islamabad og den østlige Punjab-provinsen. Ifølge det pakistanske meteorologiske instituttet hadde jordskjelvet en styrke på 6,1.

Også i India var rystelsene merkbare, opplyser det europeiske seismologiske byrået EMSC. Det bor over hundre millioner mennesker i områdene der folk merket skjelvet i de tre landene.

Afghanistan blir forholdsvis ofte rammet av jordskjelv, særlig i fjellkjeden Hindu Kush, som ligger der to deler av jordskorpen møtes.