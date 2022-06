Kraftig jordskjelv i Afghanistan. Myndighetene melder om over 1000 døde.

Over 1000 skal ha omkommet etter et jordskjelv i Afghanistan. Mange ligger fastklemt i ødelagte hus, forteller Røde Kors.

Militæroffiserer fra Taliban står blant ruinene i det jordskjelvrammede området i Paktika-provinsen. Bilder fra området viser omfattende skader.

22. juni 2022

Over 1000 mennesker har omkommet i et jordskjelv i Paktika-provinsen øst i Afghanistan, ifølge afghanske myndigheter.

Over 600 skal være skadet.

– Tallet på døde stiger. Folk graver grav etter grav, sier sjefen for kultur- og informasjonsdepartementet i provinsen, Mohammad Amin Huzaifa.

Dødstallet er forventet å stige, ifølge myndighetene. Redningsmenn har ankommet provinsen med helikopter for å redde folk ut av ruinene.

Det statlige afghanske nyhetsbyrået Bakhtar har journalister i området. Bilder fra nyhetsbyrået viser noe av skadeomfanget.

Paktika-provinsen er hardt rammet etter et jordskjelv med en styrke på 5,9. Foto: Bakhtar News Agency I det jordskjelvrammede området driver folk hovedsakelig med jordbruk. Husene er spesielt sårbare for jordskjelv, forteller Torben Bjørke-Henriksen i Røde Kors. Foto: Bakhtar News Agency

Aftenposten har også mottatt en video fra Bakhtar som viser et helikopter som ankommer området. Deretter blir personer båret inn i helikopteret. Det er uklart hvilken tilstand de er i.

Røde Kors: – Mange ligger fastklemt

Røde Kors opplyser til Aftenposten at deres kolleger i Afghanistan er ankommet det jordskjelvrammede området.

– Vi får beskjed om at mange ligger fastklemt i ødelagte hus og at det er veldig store ødeleggelser, sier Torben Bjørke-Henriksen.

Han er Seniorrådgiver for Asia i norske Røde Kors. Området som er rammet, er hovedsakelig landsbygd hvor folk lever av jordbruk, forteller han.

– Folk bor spredt og i hus av jord og leire. De klapper fort sammen under jordskjelv.

Nå bistår Røde Halvmåne i Afghanistan blant annet med hygienepakker, vann, tepper og telt. Sykepleiere er også på stedet.

Røde Halvmåne har ankommet det jordskjelvrammede området i Afghanistan. Nå jobber de med å hjelpe ofrene.

Ber om hjelp

Jordskjelvet hadde en styrke på 5,9, ifølge US Geological Survey. Episenteret var 46 kilometer sørvest for byen Khost.

– En alvorlig jordskjelv rystet fire distrikter i Paktia-provinsen. Flere hundre av våre landsmenn omkom eller ble skadet, og flere titalls hus ble ødelagt, skriver Bilal Karimi, talsperson for Taliban, på Twitter.

– Vi oppfordrer alle hjelpeorganisasjoner til å sende team til området umiddelbart for å forhindre en ytterligere katastrofe, legger han til.

Mange internasjonale hjelpeorganisasjoner har imidlertid forlatt Afghanistan. Det skjedde etter at vestlige styrker trakk seg ut av landet og Taliban grep makten i fjor.

Vil snart sende team

– Omfanget av den humitære krisen som følger av jordskjelvet er fremdeles uoversiktlig.

Det sier Becky Roby, som jobber som rådgiver for Flyktninghjelpen i Afghanistan. Hun opplyser at de er på bakken og ser på mulighetene for å støtte de rammede med nødutdeling av kontanter og krisehjelp.

Om kort tid vil de sende et team til Paktika, den rammede provinsen, for å vurdere situasjonen.

– Det er tegn på at dødstallet ligger på rundt 1000, og at det fortsatt er stigende. Enda flere er skadet, og flere har sannsynligvis mistet hjemmene sine, sier Roby.

Hun legger til at miljøkatastrofer som jordskjelv ofte forekommer i Afghanistan, og er en betydelig årsak til at folk flytter på seg.

– Konsekvensene av klimaendringene og en stadig dypere økonomisk krise gjør det vanskeligå oppnå varige løsninger, sier hun.

Pakistan berørt

Også deler av Pakistan ble berørt av skjelvet natt til onsdag, ifølge Reuters. Det rammet områder som er tett befolket.

I Pakistan kunne skjelvet merkes både i hovedstaden Islamabad og den østlige Punjab-provinsen. Ifølge det pakistanske meteorologiske instituttet hadde jordskjelvet en styrke på 6,1.

Også i India var rystelsene merkbare, opplyser det europeiske seismologiske byrået EMSC. Det bor over hundre millioner mennesker i områdene der folk merket skjelvet i de tre landene.

Afghanistan blir forholdsvis ofte rammet av jordskjelv, særlig i fjellkjeden Hindu Kush, som ligger der to deler av jordskorpen møtes.