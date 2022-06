Kraftig jordskjelv i Afghanistan. Svært usikre dødstall.

Det er fremdeles stor usikkerhet om hvor mange som har omkommet etter et jordskjelv øst i Afghanistan.

16 minutter siden

Minst 155 mennesker skal ha omkommet i et jordskjelv i Paktika-provinsen øst i Afghanistan.

Det melder det statlige afghanske nyhetsbyrået Bakhtar. Ifølge nyhetsbyrået har redningsmenn ankommet provinsen med helikopter.

Det er stor usikkerhet om hvor mange som har omkommet, og foreløpig er det lite informasjon om jordskjelvet.

Nyhetsbyrået AP melder at minst 155 er omkommet, mens AFP skriver at det dreier om minst 40 omkomne.

BBC skriver at lokale myndigheter skal ha opplyst at over 250 har omkommet, og at over 150 skal være skadet.

– En alvorlig jordskjelv rystet fire distrikter i Paktia-provinsen. Flere hundre av våre landsmenn omkom eller ble skadet, og flere titalls hus ble ødelagt, skriver Bilal Karimi, en talsmann for Taliban-myndighetene, på Twitter.

– Vi oppfordrer alle hjelpeorganisasjoner til å sende team til området umiddelbart for å forhindre en ytterligere katastrofe, legger han til.

Skjelvet hadde en styrke på 5,9, ifølge US Geological Survey. Episenteret var 46 kilometer sørvest for byen Khost.

Også deler av Pakistan ble berørt av skjelvet natt til onsdag, ifølge Reuters. Det rammet områder som er tett befolket.