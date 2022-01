Klar beskjed til Boris Johnson: Festen er over!

Statsminister Boris Johnson grep ordet før det første spørsmålet i onsdagens spørretime og sa «unnskyld». Det var ikke nok til å roe ned kritikerne.

Unnskyld, unnskyld, unnskyld. Boris Johnson gjentok det gang på gang, men ville ikke gå i detaljer.

12. jan. 2022 14:08 Sist oppdatert nå nettopp

– Tenk om noen filmer oss med en drone, spøkte gjestene.

Statsminister Boris Johnsons øverste embetsmann inviterte 100 medarbeidere til en uhøytidelig samling i statsministerboligens hage. Gjestene ble oppfordret til å ha med egen drikke. Den 20. mai 2020 takket mellom 30 og 40 ja.

Noen gikk på supermarkedet for å kjøpe en billig vin. Noen tok med et par øl. Andre stilte med gin.

Det var disse menneskene som styrte landet der borgerne hadde fått beskjed om å holde seg så mye som mulig innendørs. Dersom de skulle møte andre, var det snakk om én person utenfor egen husholdning.

Ifølge The Times angret embetsmannen Martin Reynolds med en gang han hadde sendt e-posten. Men han avlyste ikke.

Unnskyld, men ...

Onsdag måtte den britiske statsministeren Boris Johnson svare for seg i parlamentet. Han var offensiv og ba om unnskyldning. Samtidig sa han at han ikke hadde forstått at det pågikk en fest i hagen. Da han gikk ut for å hilse på, trodde han det var mennesker som gjorde jobben sin.

Han gjorde det også klart at alle påstandene om ulovlige fester granskes, og at det er for tidlig å trekke konklusjoner.

Lederen for Labour hadde sin første dag på jobben etter at han ble frisk fra covid. Partileder Keir Starmer hadde en god dag.

– Festen er over, statsminister, sa han.

Starmer og partifellene hans leste høyt fra velgeres brev. Det var historier om kjære som døde uten familien til stede. Mange fikk ikke gå i begravelse til slekt og venner. Gang på gang ble Boris Johnson oppfordret til å trekke seg.

Og gang på gang gjentok Johnson at han var lei seg for disse historiene, og at han beklaget feilene som var begått på festene. Nesten hvert innlegg ble avsluttet med oppfordring om å vente på granskingen og advarsel mot å trekke for raske konklusjoner.

Gryende opprør i partiet

Labour-medlemmet Toby Perkins minnet Johnson om at han har fått sparken fra to jobber tidligere, etter påstander om løgn. Han lurte på om kravene til ærlighet var høyere i disse jobbene enn den Johnson har nå.

For opposisjonen er problemet at alle kravene om Johnsons avgang ikke er nok. Statsministeren har et solid flertall i parlamentet.

Allikevel er Johnsons posisjon usikker. Flere aviser melder at mange av partifellene hans begynner å miste tillit til ham.

BBC siterer flere konservative som gir inntrykk av at de synes det er vanskelig å stole på sin egen statsminister.

– Om statsministeren vet at han var på en fest, kan jeg ikke tro at han overlever, sa Nigel Mills.

Andre sa at de begynner å bli lei av alt rotet.

I tillegg til festene, er det stor frustrasjon over at konflikten med EU om brexit fortsatt er uløst.

Dersom 54 partimedlemmer melder fra om at de vil ha lederskifte, åpnes muligheten for Johnsons rivaler. Foreløpig er det uklart hvor mange som vil støtte en ny lederkamp. I onsdagens spørretime kom ikke ett eneste kritisk spørsmål fra Johnsons egne. Johnson er også i hardt vær etter oppussing av statsministerboligen. En pågående gransking ser på om han har mottatt penger fra støttespillere i strid med loven og etiske regelverk.

Fakta Fest etter fest BBC har samlet en oversikt over festene: 15. mai 2020: Bilder fra hagen i Downing Street viser at Boris Johnson og medarbeidere sitter i små grupper, med vin og ost. Da bildene ble offentlige sa Johnson at de viste «mennesker som snakker om jobben».

20. mai 2020: Statsministeren inviterte rundt 100 mennesker til «spleiselag» i hagen. Mellom 30 og 40 takket ja til invitasjonen, blant dem statsministeren selv.

13. november 2020: BBC hevder at Johnsons kone Carrie Johnson inviterte staben til en privat samling. Statsministerens kontor svarte at ryktene ikke stemmer.

27. november 2020: Da rådgiveren Cleo Watson sluttet, skal Johnson selv ha vært med på en avslutningsfest i Downing Street.

10. november 2020: Kunnskapsdepartementet hadde et lukket selskap for medarbeiderne, det har de bekreftet.

14. desember 2020: Det konservative partiet har bekreftet at det var en «uautorisert» fest på partikontoret.

15. desember 2020: Flere medier hevder at det var en «julequiz» i Downing Street. Bilder viser at Johnson deltok. Selv sier han at han ikke brøt noen regler.

16. desember 2020: Julefest i samferdselsdepartementet, departementet har senere beklaget og sagt at det var dårlig dømmekraft.

18. desember 2020: Julefest i Downing Street. Statsministerens stab benektet at det hadde funnet sted, helt til det dukket opp en video der nære medarbeidere spøkte om festen. Vis mer

13. november 2020 fikk Dominic Cummings sparken som rådgiver. Siden har han drevet en aktiv kampanje mot den tidligere sjefen sin.

Rådgiverens hevn

En av kildene for journalistene som avslører alle festene, er Dominic Cummings. Helt til høsten 2020 var han Johnsons nærmeste rådgiver. Våren 2020 var Cummings i hardt vær. Han brøt smittevernreglene på mange måter. Cummings var selv smittet, men tok med familien hjem til Nord-England. Der var han på flere utflukter.

Den gang bagatelliserte han bruddene. Og han fikk full støtte fra sjefen sin.

Nå stiller han villig opp når mediene har spørsmål om alle festlighetene. Senest fredag fortalte han om festen Johnson måtte svare for i spørretimen onsdag.

På bloggen sin kommer han stadig med nye drypp om regelbrudd. Og han fremstiller den tidligere sjefen sin som ganske udugelig. Fredag kalte han ham en «handlevogn» som ikke helt har kontroll på hjulene.

«Om handlevognen får kræsje rundt i to år til, kan det ikke bare føre til at toryene taper valget, men at de står igjen uten ære de neste ti årene», skrev han.