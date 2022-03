Hver femte kvadratmeter er okkupert. Ukraina har tapt enorme landområder til Russland.

Nå ligger russiske krigsskip klare til å angripe Odesa. Innbyggerne i byen stålsetter seg. Kan den russiske manøveren være en avledning?

17 minutter siden

Odesa er vanligvis en livlig havneby, en kulturell smeltedigel ved svartehavskysten. Nå er gatene tomme, og byen ligger stille. Mange av innbyggerne har allerede flyktet. Andre har barrikadert seg bak sandsekker og nede i kjellere.

Odesa har fryktet et russisk angrep helt siden Russland invaderte Ukraina for tre uker siden. Natt til tirsdag skjøt russiske krigsskip mot byen. De ligger i angrepsformasjon, 40 kilometer utenfor byen. Men er trusselen om angrep bare et triks?