President Joe Biden har erklært unntakstilstand i Kentucky etter at minst 100 fryktes døde og mange tusen er hjemløse da flere delstater ble rammet av tornadoer i helgen.

Nå nettopp

– Ingen ting som sto der tornadoene feide over, står der fortsatt, sier Kentuckys guvernør Andy Beshear.

Mandag pågikk letingen etter overlevende for fullt. De håper fortsatt på et mirakel, men håpet er snart ute for de som ikke er funnet.

Fortsatt jobber myndighetene på spreng med å få oversikt over skadene. Det som er klart, er at tusener av mennesker har mistet hjemmene sine. Mandag erklærte president Joe Biden har unntakstilstand i de rammede områdene.

74 mennesker er så langt bekreftet omkommet. Fortsatt er 109 mennesker registrert som savnet.

Sentrum av Mayfield i Kentucky var helt ødelagt etter tornadoen natt til lørdag.

Guvernør Beshear besøkte byen Mayfield. Der var både brannstasjonen og rådhuset jevnet med jorden. Ordfører Kathy Steward sa ifølge BBC at kommunen ikke eier et eneste hus eller et eneste kjøretøy, som fortsatt har hele vinduer. Mayfield «ser ut som fyrstikker», sa hun.

På en fabrikk som lager stearinlys, er det bekreftet at åtte ansatte døde. Åtte andre er fortsatt savnet. Tidligere fryktet man at dødstallet på denne fabrikken var langt høyere. Førjulstiden er årets travleste periode.

BBC snakket med fabrikkarbeideren Kyanna Parsons Perez. Hun ble reddet ut fra bygningen, etter å ha brukt telefonen sin til å be om hjelp. Ifølge henne hadde ansatte i nabobedriftene fått beskjed om å komme seg hjem før tornadoen traff. Men hun og kollegene måtte jobbe videre.

Kirken i Mayfield og andre historiske bygg er totalt ødelagt.

Alt er ødelagt

Fredag kveld og natt til lørdag raste minst 50 tornadoer gjennom seks av USAs sørøstlige stater.

Kentucky ble hardest rammet. Hele byer er ødelagt.

Bankmannen Steven Elder snakket med CNN om hvordan hjembyen Mayfield ble ødelagt. Småbyen har rundt 10.000 innbyggere. De har jobbet hardt med å restaurere gamlebyen rundt rådhuset.

– Hver eneste historiske bygning vi har, er jevnet med jorden. Kirker som har stått her i hundrevis av år, hundrevis av år. Det er som en krigssone, eller noe man ser på film, sa han.

Han la vekt på at det viktigste nå uansett er byens innbyggere. Mange har mistet nær familie og venner. Andre venter med synkende håp på nyheter om savnede.

Fikk ikke ha telefon på jobben

Kentucky ble hardest rammet. I nabostatene er det meldt om minst 14 dødsfall. Ved Amazons store lager og distribusjonssenter helt sør i Illinois, døde seks ansatte.

Den enorme bygningen var på over 102.000 kvadratmeter. En av de store veggene blåste inn, og taket raste ned.

Bedriftens ledelse var raskt ute i mediene med forsikringer om at de hadde gjort alt som sto i deres makt for å få ansatte i sikkerhet før kjempekreftene traff bygningen.

Det er en fremstilling mange av de ansatte ikke kjenner seg igjen i. Amazon har lenge blitt kritisert for måten ansatte behandles på.

Blant annet får ikke lagerarbeiderne ha med seg telefon på jobb. Under den verste koronaperioden ble denne regelen lempet på. Men nå er den gjeninnført.

Dermed fikk ikke de som var på jobb, oppdaterte farevarsler om tornadoene som nærmet seg byen. De som ble fanget i den sammenraste bygget kunne heller ikke kontakte nødtjenestene, skriver Bloomberg.

Etter helgens tragedie tar ansatte igjen til orde for å fjerne mobilforbudet. En av de ansatte sier til nyhetsbyrået:

– For å være helt ærlig stoler jeg ikke på dem når det gjelder min egen sikkerhet. Dersom det er et farlig uvær på vei mot oss, føler jeg at jeg burde ha muligheten til å tenke på min egen sikkerhet.

Amazon svarer på kritikken ved å si at de nå er «mest opptatt av å hjelpe de modige i nødtjenestene, og støtte berørte ansatte og deres nærmeste.»

Amazons lager var ferdig bygget for to år siden, nå er det bare vridd stål og betongbiter igjen.

Ting fløy over alt

– Det føltes som om gulvet kom opp fra bakken, sier Alonzo Harris til The New York Times.

Han er sjåfør ved lageret og hadde akkurat parkert bilen. Litt etter klokken 20.00 lokal tid, gikk alarmen.

– Jeg kjente vinden og så ting fly over alt. Folk begynte å skrike, så gikk lyset, sier han.

Harris kom seg i skjul og overlevde, sammen med 44 kolleger. Det er vanlig at store bygninger i USAs tornadobelte har sikkerhetsrom.

Seks andre var ikke like heldige. Førjulstiden er årets travleste periode for Amazon, og det var mange på jobb denne fredagskvelden.

– Jeg tviler på at noe mennesker bygger, kan stå imot naturens krefter, sa Harris.

– Jeg tror det var Gud som gjorde at sikkerhetsrommet vårt ble stående.

Den nye normalen

Vanligvis har tornadoer vært et problem om sommeren. Nå sier lederen for USAs direktorat for krisehåndtering at landet må forberede seg på flere og kraftigere uvær. Til CNN sa hun:

– Dette vil være den nye normalen. Effekten vi ser fra klimaendringene vil være vår generasjons krise. Vi vil fortsatt arbeide med å begrense skadevirkningene. men vi er også forberedt på å hjelpe samfunn som opplever disse alvorlige hendelsene.»

Katie Posten bor i Indiana. Lørdag fant hun dette bildet på bilvinduet sitt. Hun lette opp eieren på Facebook og fant ut at bildet hadde blåst rundt 160 kilometer fra et ødelagt hjem i Kentucky.

Bilder blåste 20 mil

Flere steder finner mennesker nå bilder og andre dypt personlige minner som dukker opp milevis hjemmefra. Lørdag morgen skulle Brad Hale kjøre hjemmefra. I hagen hans lå det noe som så ut som søppel. Det var et bilde av en gammel dame, og på baksiden sto det «Ruby Tucker i august 1981».

Hale trodde det var noe naboen hadde mistet, fortalte han til The Washington Post. Men via en facebookside kom han i kontakt med Tuckers barnebarn. Bildet hadde blåst 120 miles, eller nesten 20 mil. Det tilsvarer avstanden mellom Oslo og Lillehammer.

Ifølge professor John Knox ved universitetet i Georgia er det vanligvis bilder som spres mest etter slike katastrofer.

– De er som små vinger når de stiger til værs, sa han til avisen.