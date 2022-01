Bondevik fikk betalt for å rose Kasakhstan og delta i feiring av landet

Kjell Magne Bondevik skrev et debattinnlegg i forbindelse med Kasakhstans 30-årsjubileum. Han fikk betalt for oppdraget.

Kjell Magne Bondevik ble utnevnt til æresdoktor på et universitet i Kasakhstans hovedstad i 2004.

Det skriver Vårt Land. Innlegget fra den tidligere statsministeren for Kristelig Folkeparti ble publisert i Vårt Land i fjor. Tittelen var «Kasakhstan – en brobygger mellom øst og vest?»

Det er ganske langt ifra en treffende beskrivelse av dagens situasjon i den tidligere Sovjet-republikken. President Kassym-Jomart Tokajev har slått hardt og brutalt ned på demonstranters krav om demokrati og en bedre hverdag.

164 personer er ifølge myndighetene drept og over 2000 er skadet. Tallene er basert på myndighetenes egne rapporter. Det er vanskelig for utenforstående å få et riktig bilde av situasjoen i landet. Det skyldes bl.a. at myndighetene en periode stengte ned internett.

Tokajev har beskrevet opprørerne som «væpnede banditter».

– De som ikke overgir seg, vil bli eliminert, sa Tokajev før helgen.

Han gjorde det klart at forhandlinger er utelukket.

Russlands president Vladimir Putin har sagt at terrorister, trent i utlandet, har deltatt i de voldelige sammenstøtene, skriver BBC.

«Mer enn vanlige ambisjoner»

Bondeviks innlegg ble også publisert i et PR-magasin for landet. Det ble produsert av kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese og distribuert i Dagbladet. Magasinet skulle markere landets 30-årsjubileum i fjor.

I samme anledning deltok Bondevik i et webinar for å feire landet.

– Kronikken var en del av et oppdrag der også et webinar inngikk, og dette fikk jeg et ordinært honorar for. For meg er det alltid en forutsetning at jeg kan si og skrive det jeg vil, og det ble overhodet ikke lagt noen føringer på det jeg skulle fremføre, sier Bondevik til Vårt Land.

Han vil ikke si hvor mye han fikk betalt, men sier beløpet var relativt beskjedent.

Bondevik sier at han angrer på at han sa ja til at innlegget fikk stå i PR-magasinet. Han sier at han ikke fikk betalt ekstra for at innlegget sto der.

I innlegget roser han landets tidligere president, Nursultan Nazarbajev. De to møtte hverandre da Bondevik var statsminister.

«Jeg registrerte en politisk leder med mer enn vanlige ambisjoner på vegne av sitt land», skrev Bondevik. Han skrev også at landet er opptatt av stabilitet «for å ta vare på sikkerhet og fred i regionen».

Nå er altså landet alt annet enn stabilt.

Bondevik sier at utviklingen i landet nå ikke passer med tittelen «en brobygger mellom øst og vest».

Han er skuffet og overrasket over regimets reaksjon mot demonstrantene.

Ble æresdoktor i 2004

Bondevik besøkte Kasakhstan som statsminister i 2004. Mange norske bedrifter ønsket en del av kaken i den da sterkt voksende økonomien.

Aftenposten rapporterte da fra et besøk på et universitet i hovedstaden Astana, som i 2019 byttet navn til Nur-Sultan for å hedre den tidligere diktatoren som akkurat hadde gått av.

«Da Bondevik entret en stor sal, ble han møtt av stående applaus fra flere hundre studenter. Statsministeren så tydelig ut til å nyte oppmerksomheten, og gliset hans ble ikke noe mindre da han like etter ble utnevnt til æresdoktor», sto det i reportasjen fra besøket.

Der sto det videre

– Det er en stor ære å utnevne dem til æresdoktor her ved universitetet, sa rektoren og iførte Bondevik studenthatt og kappe til vill jubel og trampeklapp fra salen.