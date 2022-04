Slaget om Mariupol. Tusenvis på flukt. Tusenvis sulter. Dette har skjedd i Ukraina det siste døgnet.

Russland har tatt kontroll over havnebyen Mariupol. Tusenvis av sivile sulter i byen. Tusenvis evakuerer Ukraina. Nå hevder eksperter at det er spørsmål om tid før det kommer nye angrep mot byene Luhansk og Donetsk.

En av mange utbombede bygninger i den ukrainske havnebyen Mariupol.

Mistet oversikten over alle nyhetsmeldingene om Ukraina-krigen? Her får du en oversikt over hva som har skjedd det siste døgnet.

Slaget om Mariupol

Lørdag gikk Ukrainas president ut med en kraftig advarsel til Russland:

Dersom de siste ukrainske styrkene som er igjen i havnebyen Mariupol blir utslettet, er det slutt på samtalene med Moskva, advarte han i et intervju med nettavisen Ukrainska Pravda.

– Utslettelsen av våre styrker, av våre menn, vil sette en stopper for enhver forhandling. Situasjonen vil bli fullstendig fastlåst, for vi forhandler ikke om territoriet vårt eller om folket vårt, sier den ukrainske presidenten.

Senere på dagen kunngjorde russiske myndigheter at de hadde tatt kontroll over Mariupol. Alle urbane områder i havnebyen var blitt "ryddet" for ukrainske styrker, ifølge meldingen fra det russiske forsvarsdepartementet.

Russiske myndigheter hevdet videre at de siste gjenværende ukrainske styrkene i byen var igjen på et industriområde. De ba soldatene om å overgi seg frivillig, om de ønsket å beholde livet.

Russerne hevdet også at 1.464 ukrainske tjenestemenn så langt har overgitt seg. Ukraniske myndigheter kommenterte ikke uttalelsene fra russisk hold.

Tusenvis sulter

Samtidig med meldingene om økte militære tap i Mariupol, kommer meldinger om en prekær situasjon for havnebyens sivilbefolkning.

FNs matvareprogram (WFP) er blant annet blitt nektet adgang til havnebyen, og Russland anklages for å tvinge 300.000 innbyggere til å overgi seg ved å sulte dem.

Heller ikke i den utbombede byen Mykolajiv, øst for Odesa, har FN sluppet inn.

WFP ba lørdag om umiddelbar tilgang til ukrainere som er innesperret på grunn av krigen. Årsaken er at folk i beleirede områder dør av sult.

Siden krigen startet har WFP levert hjelp til 1,4 millioner i Ukraina, men organisasjonen trenger trygge korridorer for å levere mat til 2,3 millioner denne måneden, meldte BBC.

Mer enn sju millioner mennesker er blitt internt fordrevet som følge av krigen, og matforsyningen har brutt sammen i mange områder, ifølge WFP.

Nærmere 1,5 millioner mennesker har ikke tilgang på rennende vann, og mer enn 4,5 millioner kan miste vannforsyningen på grunn av skader på ledningsnettet og strømnettet, opplyser Ukrainas menneskerettighetsombud Ljudmyla Denisova.

Minst 1.000 ukrainere i russisk fangenskap

Rundt 700 ukrainske soldater og flere hundre sivile holdes som fanger av Russland, hevder Ukrainas regjering.

– De har tatt over 1.000 personer, sier visestatsminister Iryna Veresjtsjuk i et TV-intervju lørdag. Hun sier rundt 500 av fangene er kvinner.

Veresjtsjuk ber Russland slippe de sivile fangene fri umiddelbart.

Visestatsministeren legger til at Ukraina har tatt rundt 700 russiske soldater som fange. Det har vært flere fangeutvekslinger mellom de to landene og hvor mange som er i fangenskap nå er ikke kjent.

Ifølge russiske medier har separatister i Donetsk tatt over 3.000 ukrainske soldater til fange, mens over 1.000 skal ha overgitt seg i den beleirede havnebyen Mariupol. Ukraina benekter dette.

Ber USA om å terrorliste Russland

Torsdag morgen ble det kjent at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har bedt USAs president Joe Biden om å plassere Russland på USAs terrorliste. På denne listen står i dag Nord-Korea, Syria, Cuba og Iran. USA har tidligere ikke avvist at Russland kan bli lagt til listen over land som finansierer terror, ifølge CNN.

I et lengre intervju med kanalen CNN sa Zelenskyj at mellom 2500 og 3000 ukraninske soldater er drept hittil i krigen. 10.000 soldater skal være såret, og det uavklart hvor mange som vil overleve.

I intervjuet sa Zelenskyj også at verden må forberede seg på at Russlands Vladimir Putin kan ta i bruk kjernefysiske våpen.

En opptelling Russland har offentliggjort viser at mellom 19.000 og 20.000 ukrainske soldater skal være drept.

Vil bytte oligark mot britiske fanger

Den pro-russiske oligarken og politikeren Viktor Medvedtsjuk sitter fengslet i Ukraina, anklaget for landsforræderi.

Lørdag lanserte hans kone et forslag om at Russland kan utlevere en gruppe britiske frivillige soldater som er tatt til fange i havnebyen Mariupol mot Medvetsjuk.

– Jeg ber fangenes slekt og venner om å be statsminister Boris Johnson om å påvirke den ukrainske regjeringen, for å oppnå deres løslatelse, ved å utveksle dem med opposisjonspolitikeren som er anholdt av Kyiv-myndighetene, min mann, Viktor Medvedtsjuk, sier hun i en Youtube-video. Uttalelsen fikk støtte av en representant for det russiske forsvarsdepartementet. Dette meldte Dagbladet.

Senere ble også forslaget bekreftet av en representant fra russiske myndigheter.

Viktor Medvedchuk er arrestert i Ukraina og er anklaget for landsforredæri. Bildet er utlevert fra kontoret til den Ukrainske presidenten.

Boris fikk innreisenekt

Russiske myndigheter innførte sanksjoner mot britenes statsminister Boris Johnson, og gir ham innreisenekt. Det opplyste russiske myndigheter lørdag.

Også utenriksminister Liz Truss, forsvarsminister Ben Wallace og ti andre britiske regjeringspolitikere og medlemmer, har fått innreisenekt av russiske myndigheter, melder Reuters.

Sanksjonere er gjort "med tanke på de fiendtlige handlingene til den britiske regjeringen, spesielt innføringen av sanksjoner mot høytstående russiske tjenestemenn," heter det i de russiske uttalelsene, som legger til at de snart vil utvide listen.

Russland omgrupperer i Øst-Ukraina

Russland har samlet titusenvis av soldater i Øst-Ukraina med tanke på en offensiv om kort tid, sier den ukrainske guvernøren Serhij Hajdaj.

– De har allerede alt klart for et gjennombrudd, sier guvernøren, som mener russerne bare venter på bedre vær før de setter i gang flere angrep samtidig i de østlige regionene Luhansk og Donetsk.

Ifølge værmeldingene skal det slutte å regne i de to områdene i midten av neste uke.

216 nye asylsøknader til Norge

Det ble registrert 216 nye asylsøkere fra Ukraina til Norge fredag. Totalt er det registrert 2.221 nye asylsøkere den siste uken.

Torsdag og onsdag ble det registrert henholdsvis 323 og 315 nye søknader om asyl fra ukrainske borgere.

UDI begynte å oppgi oversikt over ukrainske asylsøkere til Norge den 25. februar.

Siden da har det kommet 12.931 søknader.