Alene ved motorveien ble Debanhi Escobar (18) fotografert av en drosjesjåfør. To uker senere ble hun funnet drept like ved.

Fredag ble liket av 18 år gamle Debanhi Escobar funnet i en vanntank ved et motell i nærheten. Drapet har skapt en proteststorm i Mexico der det i snitt skjer ti kvinnedrap hver dag.

Hundrevis av sinte kvinner blokkerte fredag motorveien i sentrum av Monterrey etter at det ble kjent at Debanhi Escobar var blitt funnet drept og gjemt i et motell utenfor byen. Demonstrantene krevde at myndighetene tok vold mot kvinner på alvor.

24. apr. 2022 16:31 Sist oppdatert én time siden

Funnet av den drepte kvinnen førte fredag til store demonstrasjoner mot myndighetenes håndtering av forsvinninger og vold mot kvinner. På kort tid har flere unge kvinner blitt funnet drept i delstaten Nuevo León. Hittil i år er over 50 kvinner meldt savnet.

Etterlysningen av den 18 år gamle jusstudenten Debanhi Escobar har fått internasjonal oppmerksomhet. Foreldrene hennes har anklaget lokale myndigheter og politi for mangelfull etterforskning og for å ha holdt tilbake informasjon om forsvinningen av datteren.

Kort tid før hun forsvant hadde Debanhi Escobar engasjert seg i de kraftige protestene mot kvinnevold og de mange uoppklarte forsvinningene i Mexico. Det skjedde på den internasjonale kvinnedagen 8. mars. Det fortalte hennes far Mario Escobar til Reuters etter at datteren forsvant.

– Vi håper vi nå står foran et veiskille, og at ingen flere jenter og kvinner forsvinner.

Det sa faren da han snakket til mediene om datterens forsvinning tidligere denne uken. Da lette hundrevis av frivillige, familiemedlemmer og venner etter Debanhi i området der hun sist ble sett.

Bildet under skal være det siste som er tatt av Debanhi Escobar i live. Det skal være tatt av sjåføren som skulle hente 18-åringen utenfor Monterrey natt til 9. april. Bildet ble lagt ut på Instagram-profilen til Escobar og er bruk av familie og venner og familie for å etterlyse henne.

18-åringen Debanhi Escobar hadde 8. april vært på en fest i bydelen Nueva Castilla i utkanten av Monterrey. Vennene hennes dro hjem tidligere på kvelden. De skal ha ringt til en bekjent sjåfør, som var tilknyttet en uavhengig drosjetjeneste, for å hente Debanhi.

Men sent på natten skal sjåføren ha forlatt 18-åringen på veien, etter en uenighet. Sjåføren skal ha tatt bilde av Escobar og sendt det til vennene. De skal ha sendt bildet videre til foreldrene.

Byen kalles Dødens Motorvei

Bildet viser en ung kvinne med trassige, korslagte armer som står alene ved motorveien i mørket. Dette er utfartsåren nord fra Monterrey, mot grensebyen Tamaulipas og USA. Byen er blitt kalt Dødens motorvei. I fjor forsvant over 100 mennesker på strekningen, som skal være delvis kontrollert av narkokarteller og kriminelle.

De siste årene har Nuevo León nordvest i Mexico blitt et svært farlig sted for unge kvinner. På 50 år er det etterlyst 1793 kvinner i delstaten. 90 prosent av dem forsvant etter 2010.

Så langt i år er 55 meldt savnet skriver spanske El Pais.

– Vi står foran en humanitær tragedie, sier Angélica Orozco i menneskerettighetsorganisasjonen United Forces for Our Disappeared in Nuevo León (FUNDENL).

Fredag hevdet faren at han hos påtalemyndigheten hadde fått se videoopptak som viste at sjåføren forsøkte å beføle datteren. Han mente dette kunne være årsaken til at Debanhi hadde gått ut av bilen – og til at hun kort tid senere ble drept.

– De løy for meg og min kone. Min datter er død på grunn av inkompetente myndigheter og på grunn av seksuell trakassering, sa Escobar til lokale medier. Han krevde mer informasjon om etterforskningen.

Sjåføren ble etter forsvinningen pågrepet og avhørt av politiet. Siden er han sluppet fri. Påtalemyndigheten i Nuevo Leon opplyser at han har samarbeidet, at bilen er blitt undersøkt, og at det ikke er noe som knytter sjåføren til drapet.

Sinte innbyggere i Monterrey tok til gatene for å protestere da det fredag ble kjent at 18-år gamle Debanhi Escobar var blitt funnet drept. Hun forsvant 9. april.

På toppen av voldsbølge

«Femicide» eller «feminicido» på spansk er definert som drap på kvinner fordi de er kvinner, utført av menn. Kvinnedrap og -forsvinninger har økt. Samtidig er Mexico rammet av en voldsbølge, med rundt 30.000 drap årlig.

Landet har rundt 100.000 savnetsaker hvert år. Det oppdages jevnlig massegraver og uidentifiserbare drapsofre. I mars lå det 52.000 uidentifiserte lik på landets ulike likhus og gravlunder.

Volden knyttes til kriminelle oppgjør og myndighetenes krig mot narkokarteller. Antallet forsvinninger økte i rakettfart fra 2006. Da erklærte regjeringen krig mot narkotikakartellene.

En Amnesty-rapport om kvinnedrap i delstaten Mexico fra 2021 rettet krass kritikk av myndigheter, politi og påtalemakt for ikke å ta forsvinninger og drap alvorlig. Treg og svært mangelfull etterforskning, elendig bevissikring og lite bevissthet om kjønnsperspektivet bak ugjerningene, fører til at familiene selv må etterlyse, lete og etterforske forsvinningene, slår Amnesty fast.

Først i 2018 ble etablert en nasjonal kommisjon på området.

President Andrés Manuel López Obrador proklamerte i 2019 økt satsing for å finne savnede. Den nasjonale savnetkommisjonen skulle få 352 ansatte. Men i mars hadde man kun fått hentet inn 89. Grunnen til dette forteller mye om korrupsjonsutfordringene i Mexico. Problemet er at man sliter med å finne søkere som består bakgrunnssjekker.

Fakta Femicide «Drap på kvinner fordi de er kvinner, utført av menn», slik beskrev forfatteren Diana E.H. Russel uttrykket hun reintroduserte i 1979. Begrepet ble først brukt i England i 1801 om drap på kvinner. Kvinnedrap har fått økt oppmerksomhet de siste årene. FN har uttrykt bekymring for økningen i vold og drap på kvinner som følge av pandemiens nedstengninger. Våpen, rusmidler, arbeidsløshet, politisk uro og kjønnsstereotypier er blant årsakene til kvinnedrap, ifølge FN. På spansk har uttrykket «Feminicido» blitt knyttet til de mange forsvinningene og kvinnedrapene som ble rullet opp i Mexico på 1990- og 2000-tallet. I 2021 registrerte myndighetene i Mexico 3 427 drap på kvinner. 887 av disse sakene ble etterforsket som «Feminicidos». De siste årene har det vært rettet fokus mot kvinnedrap og økt vold mot kvinner i Øst-Europa og Tyrkia. (Kilder: Aftenposten, FN og Wikipedia) Vis mer

Dolores Bazaldua, mor til Debanhi Escobar, blir trøstet av familie og venner utenfor Nueva Castilla motel etter at myndighetene natt til fredag hadde funnet et lik i hotellets vanntank. Datteren ble drept like ved der hun sist ble sett i live.

Funnet i nærheten

Fredag kom beskjeden foreldrene fryktet: Et kvinnelik var funnet i en vanncisterne i et motell ikke langt fra der Debanhi sist ble sett i live. Hotellansatte som la merke til en kraftig lukt fra vanntanken, varslet politiet.

Umiddelbart samlet rundt 200 personer, som hadde lett etter 18-åringene i området, seg rundt motellet. Også foreldrene, Mario Escobar og Dolores Bazaldua, kom til stedet. De kunne bekrefte at et krusifiks og klærne som ble funnet ved liket, tilhørte datteren.

Påtalemyndigheten opplyste at dødsårsaken trolig var et kraftig slag mot hodet. Faren opplyste senere at datteren skal ha blitt mishandlet og kvalt.

Mange ubesvarte spørsmål

Påtalemyndigheten sier at de etterforsker bredt.

Mange innbyggere i Monterrey og resten av Mexico undrer seg derimot hvorfor ikke politiet i delstaten fant Debanhi tidligere. Levningene ble funnet like ved der hun siste ble sett og fotografert. Politiet skal også ha gjort søk på hotellet i fire omganger uten resultat.

– I denne saken var det ikke engang politiet som fant henne, det var hotellansatte som bidro til at hun ble funnet. Alt er galt. Påtalemyndigheten og politiet viser seg fullstendig ubrukelige, sier Leticia Hidalgo i organisasjonen FUNDENL til BBC Mundo.

Han legger til at dette skjer til tross for at mediene har fulgt meg på alt de har gjort.

Delstatsguvernør Samuel García har lagt ut en video der han krever at påtalemyndigheten etterkommer kravet fra familien om innsyn i all informasjon i saken. Han vil også ha en full gjennomgang av etterforskningen.

– Vi er forferdet. Det er for mye usikkerhet og tvil rundt den ulykkelige Debanhi-saken, sier han.

Tusenvis av sinte kvinner krever uansett hans avgang. Det skjedde allerede før hun ble funnet død.

Lørdag ble Debanhi Escobar gravlagt på kirkegården i landsbyen Galeana, morens hjemsted. Rundt hundre familiemedlemmer, venner og naboer deltok i gravferden. De fulgte kisten med salmesang, mens de bar hvite ballonger og håndskrevne plakater med krav om rettferdighet for Debanhi.