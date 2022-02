USA anklager Russland for å planlegge falsk video av ukrainsk angrep

Amerikansk etterretning hevder Russland planlegger å lage en falsk video av et ukrainsk angrep, men møter skepsis.

Flere satellittbilder viser russiske styrker langs grensen til Ukraina. Her fra et treningsområde i det russiske grenseområdet Pogonovo i slutten av januar.

Bygninger som sprenges. Skuespillere som spiller pårørende. Lik som ligger i bakgrunnen. Alt omgitt av ukrainsk militærutstyr og tyrkiske droner.

USA hevder at Russland forbereder å lage en slik video. Hensikten skal være å skape et påskudd for en russisk invasjon av Ukraina.

– Videoen vil bli publisert for å understreke en trussel mot Russlands sikkerhet og for å støtte militære operasjoner, sier Ned Price, talsmann for amerikansk UD.

Price sier videre at dersom videoen publiseres, kan den gi Russlands president Vladimir Putin det han trenger for å rettferdiggjøre militære operasjoner mot Ukraina.

– Ikke bevis

Amerikansk etterretning hevder at de har bevis for påstandene, men har foreløpig ikke lagt frem slike bevis.

Det fikk Price kritikk for under en pressekonferanse i Det hvite hus torsdag ettermiddag.

I en video lagt ut på Twitter av amerikanske The Hill, diskuterer Price saken med en amerikansk journalist fra nyhetsbyrået AP.

Price refererer til en rapport amerikanske myndigheter har offentliggjort, men journalisten mener det mangler bevis for at det stemmer.

– Det er hemmeligstemplet informasjon som vi har delt offentlig, sier Price.

– Men det er bare anklager. Det er ikke bevis, svarer journalisten.

Diskusjonen mellom de to øker i intensitet.

Price sier det er to grunner til USA nå velger å dele informasjonen:

For å prøve å hindre russerne i å publisere den eventuelle videoen. Dersom Russland publiserer videoen og velger å invadere Ukraina, har USA på forhånd gjort det klart at dette har vært et forsøk fra Russlands side på å fabrikkere en unnskyldning for å invadere landet.

AP-journalisten er imidlertid ikke fornøyd med svaret.

– Du bare kommer ut og sier dette, og forventer at vi skal tro det – uten et fnugg av bevis på at det faktisk er sant.

Price mener på sin side at man bør ha tillit til at informasjonen er sann:

– Når vi offentliggjør slik informasjon, gjør vi det på en måte som beskytter sårbare kilder og metoder. Vi gjør det også kun når vi er sikre på informasjonen, svarer han.

Talsperson Ned Price presenterte anklagene på en pressekonferanse torsdag. Her fra en annen pressekonferanse tidligere denne uken.

Får støtte fra Storbritannia

Britisk etterretning sier at de også har vurdert saken. De er enige med USA, skriver The Guardian.

Den britiske FN-diplomaten James Roscoe er blant de som er bekymret.

– Russland sier at de aldri vil invadere Ukraina med mindre landet provoseres. Så «bare i tilfelle» en invasjon provoseres, har de samlet over 100.000 soldater ved grensen til Ukraina, skriver han på Twitter og fortsetter:

– Men hvordan kan de forvente en slik provokasjon? Kanskje det er fordi de planlegger å iscenesette det selv, spør Roscoe.

En ukrainsk soldat patruljerer langs grensen mot Russland, ikke langt fra byen Hoptivka.

Frykter invasjon fra flere hold

Vestlige land anslår at rundt 100.000 russiske soldater er utplassert nær Russlands grense til Ukraina. Det viser satellittbilder av området.

Russland har også flere tusen soldater plassert ved den russiske marinebasen på Krim-halvøya. Området er fortsatt okkupert av Russland, etter at det ble annektert av landet i 2014.

Men det er ikke bare i sør og øst man kan se russiske soldater.

Helikoptre flyr over Brestsky i Hviterussland i forbindelse med en planlagt militærøvelse for russisk og hviterussisk forsvar. Bildet ble publisert av det russiske forsvarsdepartementet fredag denne uken.

Stridsvogner og skytevåpen. Fly og helikoptre. Og tusenvis av soldater. Russland er nå til stede militært over hele Hviterussland.

Landet grenser i sør til Ukraina. Ikke siden Sovjetunionens fall, har det vært så store styrker til stede i landet, ifølge The New York Times.

Russiske myndigheter sier at de er der på grunn av en planlagt militærøvelse om en måned.

Men eksperter New York Times har snakket med, frykter at det kan være tegn på at konflikten tar en ny vri.

12–13 mil sør for grensen ligger nemlig Ukrainas hovedstad Kiev.

Nå har Ukraina militære styrker langs den østlige grensen mot Russland. Men dersom det skjer en uventet invasjon fra nord i landet, vil det bli vanskelig for Ukraina å sette inn de nødvendige styrkene for å forsvare sin nordlige grense.

Det tror både militære eksperter og generaler i det ukrainske forsvaret, ifølge New York Times.

Ifølge FN er over 13.000 mennesker drept i krigen øst i Ukraina siden den begynte i 2014.

Nå frykter man nye sammenstøt. Også Nato har styrket seg i øst, blant annet ved å sende flere soldater til medlemslandene Polen og Romania.