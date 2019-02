Tyskland beholder forbud mot abortreklame

I den tyske Forbundsdagen ble det onsdag vedtatt et kompromiss mellom den konservative blokken ledet av Angela Merkels CDU og sosialdemokratiske SPD om at reklame for abort fortsatt skal være ulovlig, men at informasjon om abort skal bli lettere tilgjengelig enn tidligere.

Blant annet er det bestemt at det skal opprettes en liste over leger og sykehus som kvinner kan henvende seg til.

Leger og kvinneforeninger er kritisk til endringene, som de mener betyr at gravide fortsatt ikke vil få tilstrekkelig informasjon om abort.

SPD og opposisjonspartier har lenge ønsket å fjerne paragraf 219a, som kriminaliserer reklame for abort, men Merkels CDU og de andre konservative partiene er uenige.

En del av kompromisset som ble inngått mellom CDU og SPD, er at kvinner skal få gratis p-piller som en del av helseforsikringen frem til de fyller 22 år. I dag er grensen 20 år.