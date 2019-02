Popstjernen feiret bursdagen med venner. Det tok ikke diktatoren nådig opp.

Forrige måned feiret den tadsjikiske popstjernen Firusa Khafizova bursdagen sin med noen venner på en restaurant i hovedstaden Dusjanbe. Hun la ut et bilde av feiringen på Instagram. Det skulle vise seg å være en tabbe.

Nå er hun idømt en bot på 5000 somoni (drøyt 4500 kroner), noe som tilsvarer flere månedslønner i Tadsjikistan, ifølge nettavisen Asia-Plus.

Hun hadde nemlig brutt artikkel åtte i loven om tradisjoner, feiringer og skikker. I Tadsjikistan er det lov å feire bursdag med sin aller nærmeste familie, men ikke med venner slik som Khafizova gjorde.

Påtalemyndigheten argumenterte i retten med at loven er til det beste for borgerne slik at de bruker pengene sine på kjernefamilien istedenfor på «unødvendige og ekstravagante fester».

Nozim Kalandarov, Reuters/NTB scanpix

Tradisjon med store bryllup

Loven ble innført i 2007, og målet var opprinnelig å begrense antall tillatte gjester i bryllup til 200. I tillegg skulle bryllup kun finne sted på bestemte dager i uken. Det var begrensing i antall retter man kunne servere og hvor lenge feiringen skulle vare. I 2017 ble loven utvidet til også å gjelde begravelser, dåp og bursdager.

200 gjester er et kjempebryllup etter norske forhold, men i Tadsjikistan er det vanlig med langt flere gjester både i bryllup og begravelser. Det gjør at familier setter seg i stor gjeld, noe som er håpløs familieøkonomi i et fattig land som Tadsjikistan, forteller Ivar Dale, seniorrådgiver i Helsingforskomiteen med ansvar for Sentral-Asia.

– Man kan forstå at myndighetene ønsker å begrense hvor mye penger folk bruker på slike feiringer, men dette er et brudd på retten til familie- og privatliv, påpeker Dale.

Mange dømmes

Tadsjikistans høyesterett opplyser at 648 tadsjikere ble dømt for å ha feiret bursdagen sin med flere enn familien i 2018, melder nettavisen Abkhor.

Helsingforskomiteen mener at myndighetene gjerne må drive opplysningsarbeid og informasjonskampanjer, men at slike lover er uakseptabel innblanding i folks privatliv

– Det føyer seg inn i mange andre forsøk på detaljstyring av folks liv i Sentral-Asia, forteller Dale.

Instagram

Hvordan kvinner skal kle seg

For eksempel har Kulturdepartementet gitt ut en instruksjonsbok som viser hva slags klær kvinner i landet skal være iført. I boken er det bilder av jenter og kvinner i alderen syv til 70, og det forklares hva man skal på seg på jobben, i helger, i bryllup og på ferie. Det er også et kapittel om hva man ikke skal ha på seg, for eksempel svarte kjoler, skriver Asia-Plus.

Tadsjikistan har vært styrt av president Emomali Rakhmon siden 1992. Tidligere var Tadsjikistan mindre autoritært enn nabolandene, og inntil for et par år siden var opposisjonen representert i nasjonalforsamlingen.

– Siden 2015 har det vært en voldsom forverring av menneskerettighetssituasjonen, forteller Dale.

Mark Schiefelbein, AP / NTB scanpix

Ikke lov å si president

Rakhmon er blitt utnevnt til nasjonens leder på livstid, og nylig ga han seg selv tittelen: «Grunnleggeren av fred og nasjonal enhet – lederen av nasjonen». Han skal tiltales – eller omtales – med hele tittelen.

Flere av presidentens nærmeste familiemedlemmer er blitt innsatt i sentrale stillinger. Diktatoren har forbudt landets eneste opposisjonsparti, hundrevis er blitt fengslet, og mange skal ha blitt utsatt for tortur, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner.

– Utviklingen er svært alvorlig, og den er blitt kraftig kritisert internasjonalt, forteller Dale.

Vil du lese flere artikler østfra?