Merkel vil redde avtalene USA har forlatt

– Vi kan simpelthen ikke bare bryte avtalene ned, sa hun da hun holdt en tale på den store sikkerhetskonferansen i München lørdag.

Den lange talen ble sett på som konferansens høydepunkt og endte i stående applaus fra publikum, blant dem 30 statsledere og 90 statsråder.

INF-vern

Merkel vil blant annet verne om INF-avtalen, som forbyr USA og Russland å utvikle landbaserte mellomdistanseraketter. Begge landene har nylig trukket seg fra avtalen etter å ha anklaget motparten for å ha brutt avtalen.

– USAs beslutning var uunngåelig. Men legg merke til at en avtale som ble laget for Europa, og som påvirker vårt samfunn, blir strøket av USA og Russland, sa hun.

Merkel inviterte Kina til å delta i nedrustningssamtaler for å lage en ny og utvidet versjon av INF. Hun erkjenner at Kina har sine reservasjoner mot å begrense sitt missilarsenal, men fremholder at nedrustning er noe som burde engasjere alle.

Gap mellom USA og Tyskland

Tysklands regjeringssjef tok også NATO i forsvar. Trump-administrasjonen har ved flere anledninger uttrykt skepsis til europeiske lands økonomiske bidrag til alliansen.

– Vi trenger NATO som et stabiliserende anker i turbulente tider. Vi trenger også alliansen som et verdifellesskap, sa Merkel. Hun talte også for Iran-avtalen, en annen avtale USA har trukket seg fra.

USAs visepresident Mike Pence gikk på sin side hardt ut mot Iran-avtalen.

– Tiden er moden for at våre europeiske partnere slutter å undergrave USAs sanksjoner mot dette morderiske regimet, sa han etter at Merkel var ferdig med sin tale.

– Vi må utøver tilstrekkelig økonomisk og diplomatisk press for å gi det iranske folket, regionen og verden både fred, trygghet og frihet, sa han.